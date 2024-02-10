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  4. Ankara Sincan'da şaşırtan olay! 2 kurye sipariş ücretlerini alarak kaçtı

Ankara Sincan'da şaşırtan olay! 2 kurye sipariş ücretlerini alarak kaçtı

10.02.2024 21:33 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Sincan ilçesinde dönercide çalışan 2 kurye, sipariş ücretlerini toplayarak kayıplara karıştı. Dükkan sahibi şaşkınlığını gizleyemedi ve "Yanımızda yaklaşık 3 aydır kurye arkadaşlar son gün sabahtan akşama kadar müşteriden topladıkları paraları cebine attılar. " diye konuştu.

Ankara Sincan'da şaşırtan olay! 2 kurye sipariş ücretlerini alarak kaçtı

İddialara göre, Sincan ilçesinde Buhara Caddesi üzerinde bir dönercide çalışan iki kurye, akşama kadar dağıttıkları siparişlerin ücretlerini işletmeye teslim etmeden kaçtı. Kuryelerin kartla ödeme yapmak isteyen müşterilere "pos cihazı arızalı" diye bahane uydurduğu, akşam saat 20.00 sıralarında ise "ödememiz var" diyerek günlük ücretlerini erken aldıkları iddia edildi. Olaydan sonra dükkan sahibi, işe dönmeyen kuryeler N.K. ve B.E. hakkında şikayette bulundu.

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Dükkan sahibi Muammer Gürgil, "Yanımızda yaklaşık 3 aydır kurye arkadaşlar son gün sabahtan akşama kadar müşteriden topladıkları paraları cebine attılar. Müşteri pos ile ödeme yapmak istediklerinde ise pos cihazı arızalı diyerek kendi İBAN’larına para transferi yaptırdılar. Zaten bu konu ile alakalı gerekli şikayetlerde bulunduk. Bizim derdimiz gayemiz başka esnaf arkadaşlarda bu duruma düşmesinler” şeklinde konuştu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurye Ankara sincan
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