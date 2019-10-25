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Ankara terörist Mazlum Kobani'nin (Şahin Ferhat Abdi) iadesi için harekete geçiyor! ABD'ye nota!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 11:47 | Son Güncelleme

Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi’ye vize verilerek ABD'ye gitmesi halinde Türkiye harekete geçecek. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, YPG'li teröristin ABD'ye gitmesi durumunda yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini söylerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bunları bir yazılı nota ile ABD'ye bildirdik." diye konuştu.

Ankara terörist Mazlum Kobani'nin (Şahin Ferhat Abdi) iadesi için harekete geçiyor! ABD'ye nota!

Mazlum Kobani kod adlı YPG/PKK'lı terörist Şahin Ferhat Abdi ile ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Hakkında bir arama olan kırmızı bülten olan teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Teröristleri meşrulaştırmaya başladığımız zaman yarın Bağdadi ile de görüşürler. Teröristlerle diyaloğa girmek geleneksel hale geldi. Bunları bir yazılı nota ile ABD'ye bildirdik. Interpol'ün kırmızı bülteni var diye." diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE İADE EDİLMELİDİR'

Ayrıca Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı açıklamada "Türkiye'nin terörle mücadelesini kimse sorgulayamaz. Kırmızı bülten 196 ülkede geçerli. YPG'li teröristin kırmızı bültenle aranmasından dolayı, Amerika'nın bu kişiyi ABD'ye gitmesi durumunda yakalayıp iadeli etmelidir. ABD'ye girdiği anda geçici tutuklanması için yazışma yapılacak. Amerika'ya Dışişleri Bakanlığı tarafından da bir hatırlatma yapıldı." ifadelerini kullandı.

INTERPOL TARAFINDAN ARANIYOR

ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması gereği terörist ABD’den istenebilecek. Bu işlemin en somut gerekçesi ise terörist Abdi’nin İnterpol tarafından aranması.

KIRMIZI KATEGORİDE

Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi en çok aranan teröristler listesinde 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranıyor.

ERDOĞAN: ABD'NİN İADE ETMESİ LAZIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün TRT’de katıldığı canlı yayında “ABD’nin bu adamı bize iade etmesi lazım” demişti.


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Okuyucu Yorumları 19 yorum
anlaşma varsa neden fetoyu alamıyoruz?
rahmetli Ecevit kadar olamadılar bebek katili apoyu paketletip türkiyeye yollattı
he he öyle yapmıştı.. ne hikmetse sonrada "ABD Öcalan'ı Bize Neden verdi hâlâ Anlayabilmiş Değilim" demişti.. bırakın olum yalandan kahraman çıkarma işlerini
Besliyoruz ayıyı verdilerde ne oldu
trump bu adamla tanışmak için sabırsızlanıyor bence bize vermezler tıpkı digerlerini vermedikleri gibi mesela feto
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