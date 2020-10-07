Ankara Ulus'ta hareketlilik! Özel halk otobüsü şoförlerinden yumurtalı eylem

Yaklaşık 50 şoför, üye oldukları Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası'nın Ulus'taki binasının önünde bir araya geldi. Grup, kendi haklarını savunmadığını iddia ettikleri Oda Başkanı Ercan Soydaş'a tepki gösterdi.

Yaklaşık 10 otobüsle oda önüne gelen grup, ellerindeki yumurtaları içeride kimsenin bulunmadığı oda binasına atarak protestoda bulundu.

Grup adına konuşan Kasım Bozkurt, "Ankara'da iki grup mavi halk otobüsü var. Bizim kararlarımız, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçmiyor. Buradaki başkan, buna hep engel oluyor. Biz ekmeğe muhtacız. Bizim araçlarımızın hepsi sıfır. Aylık 14 bin lira masrafı var. Bu odanın başkanı, bizim ilettiğimiz tüm kararlara itiraz etmiş. Bizim haklarımızı savunmuyor" dedi.

Bir süre oda önünde bekleyen grup, daha sonra polisin uyarısıyla dağıldı.

(DHA)

