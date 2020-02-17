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  4. Ankara Valisi Vasip Şahin'den Hasan ile ilgili sevindiren haber!

Ankara Valisi Vasip Şahin'den Hasan ile ilgili sevindiren haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 13:31 | Son Güncelleme

Ankara'da sokakta yaşamak zorunda kalan ve "Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor. Benim de evim olacak, düzenim olacak" ifadeleriyle herkesin takdirini toplayan Hasan ile ilgili müjdeyi Ankara Valisi Vasip Şahin açıkladı.

Ankara'da sokakta yaşamak zorunda kalan Hasan isimli gencin "Allah insanı sınar. Allah şu an beni sınıyor ve bana taşıyamayacağım yükü vermiyor. Benim de evim olacak, düzenim olacak" şeklindeki sözleri sosyal medyada büyük takdir toplamış ve Vali Vasip Şahin, Hasan için harekete geçmişti.

VALİ ŞAHİN'DEN 'HASAN' AÇIKLAMASI

Vali Şahin, Hasan'ın ile ilgili yaptığı paylaşımda "Mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin, şu mesajı paylaştı:

"Milletimizin gönlünü fetheden kocaman yürekli Hasan M.’i misafir ettik.Tamamlanan tedavisinin ardından bugün işbaşı yapan Hasan’ın da artık, mutlu olduğu bir işi, huzurla yaşayacağı sıcak bir yuvası var. Teşekkürler hayırseverler, Teşekkürler Türkiye."

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Hasan Ankara Vasip Şahin

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