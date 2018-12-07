Ankara'yı karıştıran Hakan Fidan iddiası! Erdoğan'dan ilk açıklama

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda dehşete düşüren cinayetle katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda MİT Başkanı Hakan Fidan’ın TBMM yerine Washington’a gidip, Amerikalı Senatörlere bilgi verdiği iddiası Ankara’yı karıştırdı.

Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre MİT Müşteşarı Hakan Fidan, Kaşıkçı cinayetiyle alakalı brifing vermek üzere TBMM yerine ABD'ye gitti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gerek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gerekse TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi CHP'li vekillerin, MİT'in Kaşıkçı cinayeti konusunda Meclis'e bilgi vermesini istediklerini hatırlatarak, “MİT'in başı TBMM'ye değil, ABD Senatosuna bilgi vermeyi içine sindirebiliyor” dedi.İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise, “bunların yerlilikleri de, millilikleri de sahte. Bu iktidarın, aslında kimin iktidarı olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA: HABERDAR DEĞİLİM

Ortaya atılan iddialarla ilgili Cuma Namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haberdar değilim, böyle bir gelişme olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

