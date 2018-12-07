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Ankara'yı karıştıran Hakan Fidan iddiası! Erdoğan'dan ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2018 14:26 | Son Güncelleme

MİT Başkanı Hakan Fidan'la ilgili ortaya atılan iddia Ankara'yı karıştırdı. CHP ve İYİ Parti'den peş peşe tepkiler gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'haberdar değilim' açıklamasında bulundu.

Ankara'yı karıştıran Hakan Fidan iddiası! Erdoğan'dan ilk açıklama

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda dehşete düşüren cinayetle katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda MİT Başkanı Hakan Fidan’ın TBMM yerine Washington’a gidip, Amerikalı Senatörlere bilgi verdiği iddiası Ankara’yı karıştırdı.

Sözcü Gazetesinde yer alan habere göre MİT Müşteşarı Hakan Fidan, Kaşıkçı cinayetiyle alakalı brifing vermek üzere TBMM yerine ABD'ye gitti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gerek CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gerekse TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi CHP'li vekillerin, MİT'in Kaşıkçı cinayeti konusunda Meclis'e bilgi vermesini istediklerini hatırlatarak, “MİT'in başı TBMM'ye değil, ABD Senatosuna bilgi vermeyi içine sindirebiliyor” dedi.İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise, “bunların yerlilikleri de, millilikleri de sahte. Bu iktidarın, aslında kimin iktidarı olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA: HABERDAR DEĞİLİM

Ortaya atılan iddialarla ilgili Cuma Namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haberdar değilim, böyle bir gelişme olmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Hakan Fidan Cemal Kaşıkçı ABD

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
HE HEEE..SENDEN HABERSİZ....MEMİŞANEYE BİLEM GİDEMEZLERR...KİMİ KANDIRIYONN..._?!!...
Gene kıvırmış reisiniz. Bilgim uyok dese hadi der anlarız da sonrasında Böyle bir gelişme olmuş olabilir ne demek.Bizzat size bağlı bir memur o.Ah ASENA ah bunlar yüzünden özler olduk seni.
O partide ve iktidarda daha doğrusu ülkede senden habersiz kuş uçmaz.Bütün ipler sende toplanıp senden dağılıyor.Topu taç' a atmanın gereği yok.
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