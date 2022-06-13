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Ankara'yı sel vurdu! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp

13.06.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlerdir sağanak yağışın etkili olduğu Ankara'da hayat felç oldu. Yollar göle dönerken, evlerin çatıları da uçtu. Kuvvetli yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan Ankara için bugün yeni uyarı yapıldı.

Ankara'yı sel vurdu! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp

Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yolların göle döndüğü, çatıların uçtuğu Ankara'da sel nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Hayatın felç olduğu Ankara için bugün yeni uyarı geldi.

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MAZGALLAR TAŞTI, EVLERİN ÇATILARI UÇTU

Başkent Ankara günlerdir kuvvetli yağışın etkisi altında. Şiddetli yağış nedeniyle mazgallar taştı, evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, bazı yollar göle döndü. 11 Haziran Cumartesi günü, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinden yoğun ihbarlar alındı. Özellikle Çankaya ilçesinde saat 14.30'dan sonra metrekareye 28 kilogram yağış düştü.

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CHP GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI HAYATINI KAYBETTİ

Altındağ ilçesinde yaşanan selde rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit, suya kapılarak yaşamını yitirmişti.

RAMAZAN GÖK'Ü ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

66 yaşındaki Ramazan Gök de Tatlar Deresi'nin taşması sonucu kaybolmuştu. AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde Gök'ü arama çalışmaları aralıksız sürüyor. çalışmaları devam ediyor.

AKYURT'TA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Akyurt ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Selde 21 yaşındaki Muhammet Şahin elektrik akımına kapılarak can verdi, 67 yaşındaki Mustafa Demirel de selden kaçmak isterken düşerek hayatını kaybetti.

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İlçeden geçen Dolay Çayı taştı, yollar adeta göle döndü, çok sayıda araç suya gömüldü. Mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Cadde ve sokakları sular altında kalan ilçeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekibi sevk edildi. İş makineleri ve vidanjörlerle caddelerdeki çamur, moloz ve sular tahliye ediliyor.

ANKARA İÇİN YENİ UYARI

Valilik, Ankara için yeni bir uyarıda daha bulundu. Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 13 Haziran Pazartesi günü ilimizde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

OKULLAR BUGÜN TATİL EDİLDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin de kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

"Gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir."

42 İL İÇİN SARI ALARM, ARALARINDA ANKARA DA VAR

Yurdun büyük bölümünde görülen yağışlı hava bugün de etkisini sürdürecek. Meteoroloji, şiddetli yağışa karşı 41 kenti sarı, 1 ili de turuncu kodla uyardı.

SON DAKİKA | Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve rüzgar uyarısı! 42 il için sarı alarm, aralarında Ankara da var Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve rüzgar uyarısı! 42 il için sarı alarm, aralarında Ankara da var


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