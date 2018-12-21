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Ankara'da 42 milyon 300 bin TL'lik naylon fatura ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 12:24 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis çeşitli firmalar adına naylon fatura kesip bunları komisyon karşılığında satarak devleti zarara uğrattığı ileri sürülen firmaya operasyon yaptı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis çeşitli firmalar adına naylon fatura kesip bunları komisyon karşılığında satarak devleti zarara uğrattığı ileri sürülen firmaya operasyon yaptı. 1 kişi gözaltına alınırken, 42 milyon 300 bin TL değerinde naylon faturaya el konuldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir firmanın, herhangi bir hizmet veya mal alım satımı yapmadan isteyenlere yüzde 10 komisyon karşılığında fatura sattığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, sabah saatlerinde firmaya operasyon düzenledi. Operasyonda şirket yetkililerinden M.U. gözaltına alınırken, şüpheli M.K.Ö'nün yakalanması için de çalışma başlatıldı. Bu arada iş yerinde yapılan aramada, 42 milyon 300 bin lira değerinde naylon fatura, 3 ayrı firma adına düzenlenmiş kaşe ile farklı firmalar adına düzenlenmiş alış-satış belgeleri ve irsaliyeli fatura koçanları ele geçirildi.

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