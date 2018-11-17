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Ankara'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

Ankara'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 7 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Çubuk Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 7 farklı iş yerinin camları ve kapılarını zorlayarak yazar kasalardaki bozuk paraları, cep telefonları ve çeşitli eşyaları çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının kimliğini belirledi.

Yapılan teknik takip sonucu adresi tespit edilen Yasin Y, saklandığı yerde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Çubuk Hırslızlık zanlı

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