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Ankara'da trafik kazası: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 16:05 | Son Güncelleme

Ankara'da trafik kazası: 4 ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde inşaat halindeki menfeze çarparak takla atan otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, sabah saatlerinde Ankara-Eskişehir karayolunun 67. kilometresinde inşaat halindeki menfeze çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki Yılmaz ve Ertuğrul Sofuoğlu ile Serdar Çayır ve Oktay Ev olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan cenazeler, Polatlı Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cenazelerin, otopsi işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edileceği ve Ordu'nun Gölköy ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
E-90 Karayolu Gölköy Kaza ordu Polatlı

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