HABER

"Ankara'nın planlarını ben hazırladım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 19:41 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: "Ankara'nın planlarını ben hazırladım. Ankara nereye gelişecek, konutlar ve iş merkezleri nerede olacak, bağlantı nasıl sağlanacak, ilçelerde neler yapılacak diye tek tek çalışarak imza atmış tek kardeşiniz benim"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'nın planlarını ben hazırladım. Ankara nereye gelişecek, konutlar ve iş merkezleri nerede olacak, bağlantı nasıl sağlanacak, ilçelerde neler yapılacak diye tek tek çalışarak imza atmış tek kardeşiniz benim." dedi.

Özhaseki, Çamlıdere'deki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, şahıslara yapılan hataların affedilebileceğini, ancak vatana ve devlete yapılan yanlışın affedilemez olduğunu söyledi.

Kandil'den ve Fetullahçı Terör Örgütü'nden emir alanların iş başına gelmemesi için Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu ifade eden Mehmet Özhaseki, "Bazı partiler, üstü kapalı olarak Kandil'in temsilcileriyle görüşüyorlar. Onları kendi içlerine alıp, oradan alacakları 3-5 tane oyun peşinde aday göstermeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Özhaseki, bakanlık yaptığı dönemde Güneydoğu'da yapılan hizmetlere değinerek, şunları kaydetti:

"PKK'nın yıktığı ne kadar ev var ise bir sene içerisinde hepsini yaptık. Çünkü oradaki Kürt kardeşlerim ayrı, lanet PKK'lılar ayrı. O masum insanların hepsinin hakkını vermek lazımdı ve Allah'ın izniyle hepsinin hakkını verdim. Eşyalarına kadar alıp evlerine oturttum. O yüzden oradaki vatandaşlar PKK'yı lanetliyor, uzaklaştırıyorlar."

- "Ankara'nın planlarını ben hazırladım"

Ankara için birçok yatırıma imza attıklarının altını çizen Mehmet Özhaseki, "Ankara'nın planlarını ben hazırladım. Ankara nereye gelişecek, konutlar ve iş merkezleri nerede olacak, bağlantı nasıl sağlanacak, ilçelerde neler yapılacak diye tek tek çalışarak imza atmış tek kardeşiniz benim." diye konuştu.

Özhaseki, Çamlıdere'nin yolları için sıcak asfalt sözü vererek, sözlerine şöyle devam etti:

"Çamlıdere Belediyesinin kendine has mütevazı bir bütçesi var. Başkanım onu en doğru yerlerde değerlendirecek. Ancak bu bize yetmez. Büyükşehirin de buraya katkısı lazım. İnşallah biz bütçemizi burada hangi projeye lazımsa ona kullanacağız, hiç endişeniz olmasın."

Ankara'nın metropol bir kent olduğuna işaret eden Mehmet Özhaseki, "Kırşehir'deki vatandaş hem şehrine bakar hem de Ankara'ya bakar. Burası Başkent. Buraya büyük projeler ve devlet gücü lazım. Yapılacak metro sistemleri, yeşil alanlar, sosyal tesisler ve gençlik projeleri... Bütün bunların hepsinin büyük bir cesaret ve gayretle yapılması lazım." ifadelerini kullandı.

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
Akşener: Tencere her hükümeti sallar (3)Akşener: Tencere her hükümeti sallar (3)
MHP'li Aksu: Cumhur İttifakı Türkiye'yi istikbale taşıma teminatıdırMHP'li Aksu: Cumhur İttifakı Türkiye'yi istikbale taşıma teminatıdır
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B çamlıdere seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İYİ Parti karıştı! İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.