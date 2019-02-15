AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'nın planlarını ben hazırladım. Ankara nereye gelişecek, konutlar ve iş merkezleri nerede olacak, bağlantı nasıl sağlanacak, ilçelerde neler yapılacak diye tek tek çalışarak imza atmış tek kardeşiniz benim." dedi.

Özhaseki, Çamlıdere'deki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, şahıslara yapılan hataların affedilebileceğini, ancak vatana ve devlete yapılan yanlışın affedilemez olduğunu söyledi.

Kandil'den ve Fetullahçı Terör Örgütü'nden emir alanların iş başına gelmemesi için Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu ifade eden Mehmet Özhaseki, "Bazı partiler, üstü kapalı olarak Kandil'in temsilcileriyle görüşüyorlar. Onları kendi içlerine alıp, oradan alacakları 3-5 tane oyun peşinde aday göstermeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

Özhaseki, bakanlık yaptığı dönemde Güneydoğu'da yapılan hizmetlere değinerek, şunları kaydetti:

"PKK'nın yıktığı ne kadar ev var ise bir sene içerisinde hepsini yaptık. Çünkü oradaki Kürt kardeşlerim ayrı, lanet PKK'lılar ayrı. O masum insanların hepsinin hakkını vermek lazımdı ve Allah'ın izniyle hepsinin hakkını verdim. Eşyalarına kadar alıp evlerine oturttum. O yüzden oradaki vatandaşlar PKK'yı lanetliyor, uzaklaştırıyorlar."