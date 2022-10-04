Anket atışması Twitter'ı salladı! Zelenskiy'den yanıt gecikmedi: Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?

Elon Musk Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin görüşleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Teknoloji devi geçtiğimiz günlerde Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesine değindi. Kırım'ın riske girmesi durumunda tam seferberlik ilan edileceğini belirten Musk, bilançonun iki taraf için de yıkıcı olacağını söyledi.

"UKRAYNA'NIN KAZANMA OLASILIĞI DÜŞÜK"

Musk, Rusya'nın Ukrayna'dan 3 kat fazla nüfusa sahip olduğunu dile getirdi ve "Dolayısıyla Ukrayna'nın böyle bir savaşı kazanma olasılığı düşük" dedi. Musk tweet'ini "Ukrayna halkını önemsiyorsanız barışa yönelin" ifadesiyle sonlandırdı.

'KIRIM VE DONBAS' ANKETİ

Donbass ve Kırım bölgeleriyle ilgili anket de paylaşan Musk, "evet" ve "hayır" yanıtlarıyla şu önermeyi ifade etti:

"Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayan halklar kendi iradeleriyle karar vermeli."

ZELENSKİY: HANGİ MUSK'I DAHA ÇOK SEVİYORSUNUZ?

Bu görüşe karşı olduğu bilinen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ankete yanıtı gecikmedi. Zelenksiy de Twitter hesabından paylaştığı ankette "Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz?" diye sordu ve yanıt olarak "Rusya'yı destekleyen" ile "Ukrayna'yı destekleyen" seçeneklerini sundu.

Musk ile Zelenskiy'in Twitter anketleri platformda büyük ses getirdi.

