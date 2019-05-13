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Anket şirketlerinden canlı yayında flaş İstanbul seçim açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 13.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

YSK'nın iptal kararı sonrası 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul seçimiyle ilgili anket şirketlerinden de tahminler gelmeye başladı. Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ve MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, 23 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ve MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Habertürk canlı yayınına katıldı.

Programda sorulan "İstanbulluların tercihine dair nasıl bir koku alıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir şunları söyledi:

Algıya bakılacak olursa, Ekrem İmamoğlu önde gibi gözüküyor. Diğer taraftan bakıldığında Binali Yıldırım'ın geçmiş kariyeri ve bu göreve uygunluğu gibi kamuoyundaki algı açısından Yıldırım'ın da üstün olma durumu var. Şu anki algı açısından başbaşalık noktası ya da bir tık mazbatası elinden alındı diye oluşturulan algı sebebiyle İmamoğlu birazcık daha önde gibi görülebilir. Kampanya burada belirleyici olacaktır, AK Parti doğru bir stratejiyle giderse işler değişebilir.

'İMAMOĞLU AÇIĞI HIZLI KAPATTI'

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ise aynı soruya, "Binali Yıldırım, AK Parti'nin koyabileceği en iyi adaydı. Yıldırım, yüzde 12 ile yarışa önde başladı. Ancak AK Parti'nin geliştirdiği uslüp, taktiksiz çalışmalar belki yetersiz olduğundan ama belki de karşıda İmamoğlu'nun çok bilinmeyen bir isim olmasına rağmen ortaya koyduğu performans bu açığı çok hızlı bir şekilde kapattı" ifadelerini kullandı.

'EN BELİRLEYİCİ KİTLE KÜRT SEÇMEN'

Seçimlerin en belirleyici kitlesinin Kürt seçmenler olduğunu söyleyen Kulat ayrıca "İstanbul seçimlerinin en belirleyici kitlesi; Kürt seçmenler. İstanbul'da yüzde 22'lik Doğu ve Güneydoğu kökenli seçmen var. Bunların 6-7 puanı sürekli AK Parti'de kalıcı olan seçmen kitlesi. Geri kalan 1-2 puanlık marjinal seçmen var ama diğerleri yerel seçimlerde çoğunlukla AK Parti'nin yanında yer alıyorlardı. Ama bu seçim döneminde öyle olmadı" dedi.

'BIÇAK SIRTI'

Öte yandan Kulat, Kandil'den yapılan AK Parti karşıtı açıklamalara değinerek, "Kandil'den yapılan açıklamalar HDP'nin ağırlıklı olarak İmamoğlu'na verdiği destek net olarak ortaya çıkmaya başladı. İmamoğlu ve ekibi o seçim kampanyasında bunu oldukça ortaya çıkarmamaya çalıştılar. Dolayısıyla Kürt seçmenin tercihinde değişiklik olacağını düşünüyorum. AK Parti iyi bir strateji geliştirirse kendi lehine olabilir. Ama şu an itibariyle baktığımızda bir bıçak sırtı durumu söz konusu" şeklinde konuştu.

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