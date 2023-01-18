HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ankette çıkan oy oranı MHP'de tepki topladı! Feti Yıldız'dan sert çıkış: Mantıksız, boş bir gayrettir

Ankette çıkan oy oranı MHP'de tepki topladı! Feti Yıldız'dan sert çıkış: Mantıksız, boş bir gayrettir

18.01.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye için tarihi nitelik taşıyan seçimlerin yapılmasına aylar kaldı. Tarihi güncellenerek mayıs ayına çekilmesi planlanan seçimlerle ilgili araştırma firmaları anketler yayımlamaya devam ederken MHP'den son yapılan anketlerden birine sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ORC'nin son anketini hedef alarak "MHP'nin oy oranını olduğunun 1/3 nispetinde göstermek mantıksız boş bir gayrettir. ORC nin sahibinin soyadı gibi PÖSTEKİ saymaktır" dedi.

Ankette çıkan oy oranı MHP'de tepki topladı! Feti Yıldız'dan sert çıkış: Mantıksız, boş bir gayrettir

ORC Araştırma geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Bu sonuçlara göre MHP'nin aldığı oy oranı partinin tepkisini çekti. Feti Yıldız, tepkisini dile getirdiği açıklamasında "manipülasyon" olduğunu savundu.

SON ANKETTE MHP'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'da gerçekleştirilen seçim anketinde ORC Araştırma katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Araştırma sonucunda şu tablo ortaya çıktı:

  • AK Parti: Yüzde 30,8
  • CHP: Yüzde 27,3
  • İYİ Parti: Yüzde 17,8
  • HDP: Yüzde 8,0
  • MHP: Yüzde 4,7
  • Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 3,1
  • Gelecek Partisi: Yüzde 2,7
  • DEVA: Yüzde 2,0
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,1
  • Diğerleri: Yüzde 2,5

FmheZL7XoAEvGpD

"MANİPÜLASYONDUR"

Dikkat çeken bu anket sonuçlarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sert bir çıkışta bulundu. ORC Araştırma'nın sahibi Mehmet Pösteki'ye de tepki gösteren Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranını olduğunun 1/3 nispetinde göstermek mantıksız boş bir gayrettir. Elek ile su taşımaktır,manipülasyondur. ORC nin sahibinin soyadı gibi PÖSTEKİ saymaktır."

BAHÇELİ ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli de daha önce anket firmalarına "şarlatan" diyerek tepki göstermiş, ayrıca bir açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve Cumhur İttifakı’nı oy oranı bazında aşağı çekip zillet ittifakını yüksek gösteren laçkalaşmış kamuoyu araştırma şirketleri esasen dış bağlantılı hain bir kurgunun içimize kadar sızmış lejyonlarıdır. Bu köksüz anketçilerden elbette hukuk nezdinde ve maşeri vicdan eşliğinde hesap sorulacaktır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O fiyatlar gündeminde! "Faturalar can yakıyor"O fiyatlar gündeminde! "Faturalar can yakıyor"
Uyarı geldi: "Doğudan canavar" geliyor!Uyarı geldi: "Doğudan canavar" geliyor!
AK Partili Hamza Dağ'dan seçim tarihi açıklaması! AK Partili Hamza Dağ'dan seçim tarihi açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi MHP

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Kahreden detay! Cezaevindeki eşi vefat etti

Kahreden detay! Cezaevindeki eşi vefat etti

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Akşener'den Erdoğan'a çağrı! 'Gelin bu işe büyük bir nokta koyalım' diyerek açıkladı: Biz hazırız

Akşener'den Erdoğan'a çağrı! 'Gelin bu işe büyük bir nokta koyalım' diyerek açıkladı: Biz hazırız

Tüm senaryolar o tarihi gösterdi! "Sinyaller çok arttı"

Tüm senaryolar o tarihi gösterdi! "Sinyaller çok arttı"

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.