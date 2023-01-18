Ankette çıkan oy oranı MHP'de tepki topladı! Feti Yıldız'dan sert çıkış: Mantıksız, boş bir gayrettir

ORC Araştırma geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. Bu sonuçlara göre MHP'nin aldığı oy oranı partinin tepkisini çekti. Feti Yıldız, tepkisini dile getirdiği açıklamasında "manipülasyon" olduğunu savundu.

SON ANKETTE MHP'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'da gerçekleştirilen seçim anketinde ORC Araştırma katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Araştırma sonucunda şu tablo ortaya çıktı:

AK Parti: Yüzde 30,8

CHP: Yüzde 27,3

İYİ Parti: Yüzde 17,8

HDP: Yüzde 8,0

MHP: Yüzde 4,7

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 3,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,7

DEVA: Yüzde 2,0

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,1

Diğerleri: Yüzde 2,5

"MANİPÜLASYONDUR"

Dikkat çeken bu anket sonuçlarının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız sert bir çıkışta bulundu. ORC Araştırma'nın sahibi Mehmet Pösteki'ye de tepki gösteren Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranını olduğunun 1/3 nispetinde göstermek mantıksız boş bir gayrettir. Elek ile su taşımaktır,manipülasyondur. ORC nin sahibinin soyadı gibi PÖSTEKİ saymaktır."

BAHÇELİ ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli de daha önce anket firmalarına "şarlatan" diyerek tepki göstermiş, ayrıca bir açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve Cumhur İttifakı’nı oy oranı bazında aşağı çekip zillet ittifakını yüksek gösteren laçkalaşmış kamuoyu araştırma şirketleri esasen dış bağlantılı hain bir kurgunun içimize kadar sızmış lejyonlarıdır. Bu köksüz anketçilerden elbette hukuk nezdinde ve maşeri vicdan eşliğinde hesap sorulacaktır."

