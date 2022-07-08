KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Anne adayları dikkat: Sakın bu hatayı yapmayın! Erken doğumu tetikleyebilir

Anne adayları dikkat: Sakın bu hatayı yapmayın! Erken doğumu tetikleyebilir

08.07.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne adayları için 10 günlük bayram tatili, eğlenme ve gezmekten çok dinlenmeye yönelik planlanmalıdır. İyi beslenmeye, hafif yürüyüşlere izin veren bir planlamanın içinde olmak daha sağlıklı bir seçim olur. Ayrıca tatil yapılacak bölgenin seçimi önemlidir. Çok sıcak ve bunaltıcı bölgeler yerine daha serin ve nemsiz bölgeler tercih edilmelidir. Tatile gidilecek yerlerin, tıbbi imkanların iyi olduğu bölgelerden seçilmesi, yaşanabilecek olası sıkıntıların önüne geçilmesi bakımından önemlidir.

Anne adayları dikkat: Sakın bu hatayı yapmayın! Erken doğumu tetikleyebilir

Hamilelik döneminde kırmızı et tüketiminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu; etin hazırlanma ve pişirilme koşullarıdır. Anne adayları etleri yemeden önce buzdolabında en az 24 saat dinlendirmelidir. Pişirirken de etin yanmamasına ve üzerinde kahverengi tabaka oluşmamasına dikkat edilmelidir. Ama az pişmiş de olmaması gerekiyor.

iStock-1266897338

Bu sefer etin içindeki bazı mikroplar anne adayını hatta bebeği olumsuz etkiler. Etin bileşiminde bulunan yüksek miktardaki demirden iyi bir şekilde yararlanabilmek ve demir emilimini artırmak için yanında C vitamininden zengin sebze, meyve ve salata tüketilmelidir.

SUSUZLUK ERKEN DOĞUM RİSKİNİ ARTIRIR

Sıcak dönemlerde anne adaylarını bekleyen en büyük tehlikelerden biri de vücudun susuz kalmasıdır. Özellikle hamileliğin son aylarında vücudun susuz kalması, kasılmaları arttırarak rahimin zamanından önce açılmasını ve erken doğumu tetikleyebilir.

iStock-540569094

Bu dönemde su kaybına bağlı erken doğumların daha fazla olduğu göz önünde bulundurarak anne adaylarının günlük 2.5 -3 litre su tüketimine özen göstermeleri gerekir. Bunun yanı sıra susuz kalınmasıyla yaşanan elektrolit kayıpları bulantılara da neden olur. Su ihtiyacının karşılanması bulantı hissinin giderilmesini sağlar.

iStock-944914962

KEFİR VE AYRAN TÜKETİN

Hamileliğin başından sonuna kadar önemli olan beslenme düzeni tatilde de ihmal edilmemelidir. Bol meyve sebze tüketilirken tuz, şeker ve yağdan uzak durulmalıdır. Gazlı içecekler ile çay ve kahve yerine; süt, kefir ve ayran tercih edilebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok daha acısız! Suda doğumun tüm faydalarıÇok daha acısız! Suda doğumun tüm faydaları
Bayram temizliği için en etkili çözüm! Koltuklarınız tertemiz olacakBayram temizliği için en etkili çözüm! Koltuklarınız tertemiz olacak
1 yıllık kaderin yazıldığı gün! Ağzınızdan çıkan sözlere dahi dikkat edin1 yıllık kaderin yazıldığı gün! Ağzınızdan çıkan sözlere dahi dikkat edin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Bu kokuyu alıyorsanız dikkat! Kanserin habercisi olabilir

Bu kokuyu alıyorsanız dikkat! Kanserin habercisi olabilir

Uzmanlar belirtiyor! Orgazm olmak için en uygun pozisyon…

Uzmanlar belirtiyor! Orgazm olmak için en uygun pozisyon…

Ayakkabıları mahvetmek istemiyorsanız yapmayın!

Ayakkabıları mahvetmek istemiyorsanız yapmayın!

Çamaşır makinesi deterjan gözünü temizlemenin pratik yolu

Çamaşır makinesi deterjan gözünü temizlemenin pratik yolu

İlginizi Çekebilir

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.