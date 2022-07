Yenidoğan bebekler için doyurucu ve sağlıklı en iyi yenidoğan bebek maması çeşitleri

Yenidoğan bebekler için en iyi beslenme şeklinin anne sütü olduğu uzmanlar tarafından belirtilse de bazı durumlarda bebekler, anne sütüyle beslenemez ve yenidoğan bebek maması tavsiye edilir. Yeni annelerin kafasında beslenme ile ilgili "Yenidoğan bebeğe mama verilir mi?", "En iyi yenidoğan bebek maması hangisi?", "Yenidoğan bebek maması ne kadar verilmeli?" gibi sorular dönüp dolaşır. Yenidoğan bebek maması, bir bebeğin anne sütünden günlük olarak alması gereken tüm besin değerlerini içerisinde bulundurduğu için önerilir.

Yenidoğan bebek maması kaç derece olmalı?

Yenidoğan bebeğinizi her üç saatte bir beslemelisiniz. Emen bebeklerde bu miktar, bebek emmeyi bırakana kadar şeklinde belirtilse de yenidoğan bebek mama ölçüsü anne sütünden farklı olur. Yenidoğan bebeğinize her öğününde 30-60 ml miktarda mama vermelisiniz. Bebek maması hazırlanırken kullanılacak olan suyun öncelikle kaynatılması gerekir. Kaynatılan su, 50 dereceye kadar soğutulduktan sonra toz mama ile karıştırılıp bebeğe verilir. Yenidoğan bebek mamasında en iyisini seçmek için doktorunuzun önerilerini dinlemelisiniz. "Yenidoğan bebek maması hangisi iyi?" sorunuza cevap niteliğindeki birbirinden iyi bebek mamalarını sizler için derledik. İşte detaylar!

1. SMA OPTIPRO 0-6 Ay Bebek Sütü

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Anne sütü üzerine yapılan araştırma sonuçlarına dayanarak OPTIPRO sistemini geliştiren SMA OPTIPRO 0-6 Ay Bebek Sütü ile bebeğinizin ihtiyaç duyduğu miktar ve kalitede protein almasını mümkün kılar. Geliştirilen OPTIPRO sistemi, markadan bağımsız olarak çalışan sağlık profesyonelleri tarafından da önerilir. Ürün içeriğinde uzun zincirli pufa, nükleotid ve laktoz bulunur. Temiz içeriği sayesinde anne ve babalar, gönül rahatlığı ile bebeklerinin beslenmesi için tercih edebilir. Herhangi bir koruyucu ya da katkı maddesi içermeyen ürün, en çok tercih edilen bebek mamaları arasında bulunur.

2. Aptamil 1 Bebek Sütü

Bir asırlık tecrübe ve Alman kalitesi ile üretilen Aptamil 1 Bebek Sütü'nün içerisinde balık yağı bulunur. Bu nedenle ürünü hazırlama sırasında burnunuza balık kokusu gelebilir. İçindeki balık yağı, prebiyotikler ve laktoz sayesinde bebek sütü; bebeğinizin bağışıklık sistemini destekler. Zengin içeriği ile bebeğinizin ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri almasını sağlar. 0-6 ay arasındaki bebeklerin hassas sindirim sistemlerini rahatsız etmeyecek şekilde özel olarak üretilir. Ürünün akıllı kutusu sayesinde bebeğiniz kucağınızdayken bile pratik şekilde mama hazırlayabilirsiniz.

3. Golden Goat 1 Bebek Sütü

Golden Goat 1 Bebek Sütü, 0-6 ay arası bebeklerin gelişimlerini desteklemek ve özel beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özenle üretilir. Ürünün içerisinde folik asit ve gerekli diğer vitamin ve mineraller bulunur. Bu sayede bebeğinizin gelişimi desteklenir. Keçi sütünün özel protein yapısı ve daha küçük yağ kürecik çapı sayesinde yenidoğan bebeğinizin hiçbir sıkıntı çekmeden kolayca sindirmesi sağlanır. Bebeğinizin inek sütüne gösterebileceği gibi alerjik reaksiyonlar verme olasılığı keçi sütünün yapısı ile en aza iner. Sindirimi inek sütü ile üretilen mamalara göre daha kolay olduğu için bebeğiniz, bebek sütünü severek içer.

4. Similac 1 Bebek Sütü

Özellikle ilk altı ay boyunca prebiyotikler, bebeğin bağışıklık sisteminin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Bağırsaklardaki faydalı bakterilerin gelişimini destekleyerek hem bağışıklık sisteminin gelişmesini sağlıyor hem kolay bir sindirim süreci geçirmesine yardım ediyor. Bu nedenle çocuk doktorları, bebeğiniz için prebiyotik özelliği ön plana çıkan mamalar tercih etmenizi öneriyor. Özellikle doğumdan itibaren ilk altı aylık kullanım için özel olarak üretilen Similac 1 Bebek Sütü; GOS yani prebiyotik içeriği ile dikkat çekiyor. İçeriğindeki zengin B12 ve C vitaminleri sayesinde mama, bebeğinizin vitamin açığını önemli ölçüde kapatıyor.

5. Hipp 1 Organik Combiotic Bebek Sütü

Tamamen organik sütlerden üretilen Hipp 1 Organik Combiotic Bebek Sütü, yoğun protein içeriği ile dikkatleri üzerine çeker. Bebeklerin kolay sindirebilmesi için özel olarak geliştirilmiş bir formüle sahip olan ürün, içeriğinde karbonhidrat kaynağı olarak yalnızca laktoz bulundurur. İyi bir iyot kaynağı olduğu için kullananlardan tam not alır. K, E, C, B2 ve biotin açısından zengin bir içeriği bulunan üründe ilave şeker ya da glüten bulunmaz. İlk altı ay boyunca bebeğinizin güvenle kullanabileceği tamamen organik olan mama, dünyanın her yerindeki bebekler tarafından severek tüketilir.

6. Bebelac Gold 1 Bebek Sütü

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Bebelac Gold 1 Bebek Sütü, anne sütü alamayan bebeklerin eksiksiz beslenmeleri için özel olarak üretilir. Bebeğinizin yeterince doyması ve sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için zengin içeriğe sahip olan mama, kolay sindirilir. Bu sayede bebekte hazımsızlık veya gaz problemleri yaşanmaz. Gaz sancısı gibi problemlerle uykusu bölünmeyen bebeklerin uyku kalitesi artarak büyümesi desteklenmiş olur. Bağışıklık sistemine olumlu etki eden ürün, bebeğinizin sağlıklı gelişimine katkı sağlar. İçerisinde karbonhidrat kaynağı olarak yalnızca laktoz bulunduran mama, balık yağı içerir. Bu nedenle mamayı hazırlama sırasında balık kokusu alabilirsiniz.

7. Humana 1 Bebek Sütü

Humana 1 Bebek Sütü, prebiyotik bileşenler içererek bebeğinizin sindirim sistemini destekler. Özenle seçilen bitki özlerinden oluşturularak bebeğinizi katkı maddelerinden korur. Aroma verici ve glüten içermeyen ürün, glüten hassasiyeti olan bebekler için tercih edilebilir. Bebeğinizin tüm vitamin ve mineral ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmek için özel olarak üretilen mamada nükleotid, galakto-ougosakkarit ve uzun zincirli PUFA bulunur. Kullanıcılara ulaşmadan önce yaklaşık 600 kontrolden geçen Humana Bebek Sütü'nü bebeğinize gönül rahatlığı ile verebilirsiniz. İçerisinde süt, arpa ve acı bakla bulunan mamayı, bu gıdalara alerjisi olan bebeklerin kullanmaması gerektiğini söylemeden geçmeyelim.

8. Evolvia NutriPRO Plus 1 Bebek Sütü

Evolvia NutriPRO Plus 1 Bebek Sütü'nün verilerle kanıtlanmış özel bir içeriği bulunur. İçeriğindeki lif miktarı sayesinde ürün, bebeğinizin uzun süre tok kalmasını sağlar. Ayrıca lifli yapısı ile bebeklerin sindirim sistemlerini de destekleyerek bağışıklık sistemlerinin gelişmesinde etkili bir rol oynar. Bebek sütünün içeriğinde karbonhidrat olarak yalnızca laktoz bulunur. Doktorların bebeğiniz için anne sütünden sonra önerdiği ilk bebek maması olması ve kullanıcı yorumlarının çok iyi olması, ürünün tercih edilme sıklığını arttırır. Hem uygun fiyatı hem kalitesi ile anne ve babaların en gözde maması olan ürünü incelemeye ne dersiniz?

9. Bebivita 1 Bebek Sütü

Bebivita 1 Bebek Sütü, ailelerin biricik bebekleri için özenle seçilmiş ve sıkı kontrollerden geçirilmiş ham maddeleri kullanır. Ürünün üretiminin her aşamasında denetim yapılır. Tüm kontroller en modern yöntemler ve Alman kalite standartlarına göre gerçekleştirilir. Mamanın içeriğinde önemli uzun zincirli yağ asitleri (LCPUFA) Omega-3 ve Omega-6 bulunur ve ürün, ilave şeker içermez. Bebivita, biberon kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları paket üzerinde paylaşarak anne ve babaların bilgilenmesini ve bebeklerin ağız sağlığının korunmasını ilke edinen bir marka olmasıyla dikkat çeker.

10. Baby Goat 1 Keçi Bebek Sütü

Baby Goat 1 Keçi Bebek Sütü, özel çiftliklerde özenle yetiştirilmiş keçilerin tam yağlı sütlerinden bebeğiniz için son teknoloji ile üretilir. İnek sütüne karşı alerjisi olan bebeklerin aileleri tarafından tercih edilir. Yenidoğan bebeğiniz için özel olarak formüle edilen mama, bebeğinizin ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri içerir. Sindirimi kolay ve bağışıklık sistemini destekleyen özel nükleotidleri doğal olarak yapısında barındırır. Koruyucu madde ve ilave şeker içermez. Kolay çözünebilir yapısı ile rahatça hazırlanabilir. İçerisinde bulunan balık yağı nedeniyle mamayı hazırlarken burnunuza balık kokusu gelebilir.