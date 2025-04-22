Anne adaylarının doğumda en büyük engeli: Korku ve kaygı! Uzmanlar: "Doğuma hazırlık 14 saat, doğum yarım saat"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Akçay, doğum sürecinin hem anne hem de bebek açısından sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için anne adaylarının sürece korkudan uzak, sabırlı ve bilinçli bir şekilde hazırlanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Doğumun doğal bir süreç olduğunu hatırlatan Akçay, bu dönemde yaşanan kaygı ve endişelerin doğum sürecini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

"HAZIRLIK 14 SAAT, DOĞUM YARIM SAAT"

Doğum sürecinin bilimsel olarak üç evreden oluştuğunu hatırlatan Akçay, ilk evre olan doğum öncesi hazırlığın genellikle en uzun süren evre olduğunu söyledi. Akçay, "İlk doğumda doğum öncesi hazırlık süreci ortalama 14 saat sürerken, gerçek doğum yani bebeğin dünyaya gelme anı çoğu zaman sadece yarım saat içinde gerçekleşiyor. Doğumdan sonrası ise genellikle rahat ve toparlayıcı bir süreçtir. Bu nedenle sabır en büyük yardımcıdır" dedi.

Akçay, ayrıca doğum süreci boyunca hastanede sağlık ekibinin sürekli anne adayını takip ettiğini ve muhtemel risklerin önceden tespit edilerek müdahale edildiğini de sözlerine ekledi.

"DOĞUM SÜRECİ ABARTILARAK KORKUTULMAMALI"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Akçay, doğumun doğal bir süreç olduğunu ancak toplumda aktarılan abartılı ve korku dolu hikâyeler nedeniyle birçok anne adayının doğumdan korktuğunu belirtti. Akçay, "Doğumun önündeki en önemli engel, anne adaylarının yaşadığı anksiyete ve korkudur. Bu da doğum sürecinin zor geçmesine neden olabiliyor. Doğumla ilgili kulaktan dolma, ürkütücü hikayeleri paylaşmak yerine, kadınları cesaretlendirmemiz gerekir" dedi.

"DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMLERİ ÖNEMLİ"

Anne adaylarının doğum öncesinde katılabileceği doğuma hazırlık kursları ve gebelik okulları hakkında da bilgi veren Akçay, bu eğitimlerin doğum sürecine dair bilinç kazandırdığını ve korkuyu azalttığını söyledi. Akçay, "Bu eğitimlerde nefes egzersizlerinden gevşeme tekniklerine, doğum pozisyonlarından emzirme eğitimine kadar pek çok bilgi veriliyor. Bu sayede doğuma hem ruhsal hem de fiziksel olarak hazırlanan anne adayları süreci daha güvenle karşılıyor" dedi.

"KADINLARIMIZ NE KADAR BİLİNÇLİ OLURSA DOĞUMDAN O KADAR AZ KORKAR"

Ruhsal hazırlığın doğum sürecini doğrudan etkilediğini vurgulayan Op. Dr. Akçay, "Anne adayı doğuma inanmalı, istekli olmalı ve sabırlı olmalıdır. Bu üç ilke doğumun rahat ve güvenli geçmesinde büyük rol oynar. Kadınlarımız ne kadar bilinçli olursa doğumdan o kadar az korkar ve süreci kolaylaştırır" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır