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Anne-babalar dikkat! Artık siz yöneteceksiniz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.02.2020 15:50 | Son Güncelleme

TikTok son dönemde 7'den 77'ye herkesin fenomen uygulaması oldu. Hal böyle olunca TikTok'un özellikle çocuklar üzerindeki etkisi tartışılmaya başlandı. TikTok'ta bu konuya el attı. Bundan böyle TikTok hesapları ebeveyn kontrolü sayesinde anne-babalar tarafından yönetilebilecek.

Anne-babalar dikkat! Artık siz yöneteceksiniz

TikTok ismini duymayanınız yoktur. İnsanların eğlenceli kısa video içerikleri oluşturduğu sosyal medya platformunda, son zamanlarda siber zorbalık suçları artmaya başladı. Hal böyle olunca ebeveynler çocuklarının hem TikTok'ta kendi denetimleri altında olmasını istedi. Ebeveynlerin sesini TikTok yönetimi duydu ve TikTok'a ebeveynleri mutlu edecek bir özellik eklendi.

TikTok-yepyeni-müzikler-yeni

TİKTOK HESAPLARINI EBEVEYNLER YÖNETECEK

TikTok, ebeveynlerin çocuklarının TikTok hesaplarını yönetebilecek yeni özelliği ''ebeveyn kontrolü''nü kullanıma sundu. Bu özellik ile 18 yaş altında yer alan TikToker'ların profilleri artık denetim altına alınacak. Bu özellik ile birlikte anne ve babalar tarafından çocuklarının TikTok hesaplarını kontrol edebilecekler. Kendi telefonlarına TikTok uygulamasını indiren ebeveynler, çocuklarının TikTok hesabıyla eşleştirme işlemini tamamladıktan sonra kontrolü ele alacaklar.

TİKTOK ÜZERİNDEKİ SUÇLARA KARŞI KORUMA

Gelen bilgilere göre TikTok'tan çocuklara gelecek mesajlar dahi anne-babalar tarafından kısıtlanabilecek. Böylece siber zorbalık, cinsel istismar gibi suçlara karşı anne-babalar çocuklarını koruyabilecek. TikTok'un yeni ebeveyn kontrolü özelliğini, çok yakın bir zamanda tüm ülkelerdeki kullanıcılara sunması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Tiktok TikToker Uygulama sosyal medya ebeveyn kontrolü

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