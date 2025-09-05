KADIN

Anne babalar dikkat! Okullar açılmadan önce bilmeniz gereken 10 altın öneri

Okulların açılmasına az bir zaman kala uzmanlar tarafından ebeveynlere önemli tavsiyeler veriliyor. Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, okul dönemi boyunca ebeveynlerin anlayışlı ve destekleyici tutumunun çocukların kaygılarını azalttığını, motivasyonlarını artırdığını söyledi.

Anne babalar dikkat! Okullar açılmadan önce bilmeniz gereken 10 altın öneri

Öğrenciler için yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Okul dönemi boyunca ebeveynlerin anlayışlı ve destekleyici tutumu, çocukların kaygılarını azaltıyor ve motivasyonlarını artırıyor. Medline Adana Hastanesi'nden Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek de bilgi vererek uyku düzeninden kahvaltıya, ders çalışma alışkanlıklarından sosyal uyuma kadar atılan olumlu adımların, çocuğun akademik ve duygusal olarak sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayacağını kaydetti.

Psikolog Karaçiçek, bu süreçte çocukların en büyük motivasyon kaynağının aileleri olduğunu hatırlatarak şu 10 öneriyi sıraladı:

"1. UYKU DÜZENİNİ SAĞLAYIN

Okul başarısı için en önemli etkenlerden biri düzenli uykudur. Tatilde geç saatlerde yatmaya alışan çocukların okul başlamadan birkaç gün önce uyku saatlerini kademeli olarak erkene çekmeleri gerekir. Bu, sabahları daha dinç kalkmalarını, derslere daha kolay odaklanmalarını sağlar.

2. KAHVALTIYI İHMAL ETMEYİN

Okula giden çocuklar için güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak çok önemlidir. Aç karnına okula giden çocuklarda dikkat dağınıklığı, halsizlik ve öğrenme güçlüğü daha sık görülür. Protein, süt ürünleri, tam tahıllar ve taze meyvelerden oluşan dengeli bir kahvaltı hem zihinsel hem de fiziksel enerji sağlar.

3. OKUL HAZIRLIKLARINI BİRLİKTE YAPIN

Okul çantası, defterler ve kırtasiye alışverişi çocuklar için heyecan verici bir süreçtir. Bu hazırlıkları çocuğunuzla birlikte yapmak, onun kendini sürecin bir parçası gibi hissetmesini sağlar. Kendi defterini, kalemini ya da çantasını seçmesine izin vermek, motivasyonunu artırırken sorumluluk duygusunu da geliştirir.

4. ÇOCUĞUNUZUN KAYGILARINI DİNLEYİN

Okul başlangıcı bazı çocuklarda kaygı ve huzursuzluk oluşturabilir. Onları hemen yargılamak ya da 'abartıyorsun' demek yerine sabırla dinlemek gerekir. Çocuğun duygularını ifade etmesine fırsat tanımak, kendini güvende hissetmesini sağlar ve okula daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olur.

5. SOSYAL UYUMA ÖNCELİK VERİN

Okulun ilk günlerinde derslerden çok arkadaş ilişkilerine ve sosyal uyuma önem vermek çocuğun adaptasyonunu kolaylaştırır. Yeni sınıf, öğretmen ve arkadaş ortamı çocuklarda heyecan ve bazen kaygı oluşturabilir. Ebeveynler, çocuğun bu süreçte arkadaşlıklarını güçlendirmesi ve sınıf ortamına alışması için destek olurken; oyun ve sohbetlerle de sosyal becerilerini pekiştirmesini teşvik etmelidir.

6. EVDE DERS ÇALIŞMA SAATLERİNİ BELİRLEYİN

Çocuğunuzun okul performansını artırmak için evde düzenli ders çalışma saatleri oluşturmak önemlidir. Günün belirli saatlerinde ders çalışmak hem zaman yönetimi becerilerini geliştirir hem de okul stresini azaltır. Ebeveynler, bu saatlerde çocuğun dikkatinin dağılmamasını sağlayacak ortamı hazırlamalı ve gerektiğinde destek olmalıdır.

7. ONU BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYIN

Her çocuğun gelişim hızı ve yetenekleri farklıdır. Başkalarıyla kıyaslanmak, çocukta özgüven kaybına ve motivasyon düşüklüğüne yol açabilir. Aileler, çocuğun başarılarını kendi gelişimi üzerinden değerlendirmeli ve onu desteklemelidir. 'Daha iyi olmalısın' yerine 'çabaların çok değerli' gibi ifadeler kullanmak, çocuğun öğrenmeye ve denemeye olan ilgisini artırır.

8. EKRAN SÜRESİNİ SINIRLAYIN

Çocuklar yaz tatilinde genellikle ekran başında daha fazla zaman geçirir. Okul döneminde ekran süresinin kontrol altına alınması, derslere ve sosyal aktivitelere odaklanmalarını kolaylaştırır. Ebeveynler, televizyon, tablet ve telefon kullanımını sınırlayarak, bunun yerine birlikte yapılabilecek oyunlar, kitap okuma veya açık hava etkinlikleri gibi aktiviteler önermelidir. Bu yaklaşım, sağlıklı bir rutin oluştururken aile içi iletişimi de güçlendirir.

9. ÇABANIN DEĞERİNİ VURGULAYIN

Çocuklar yalnızca başarıyla değil, gösterdikleri çabayla da takdir edilmeye ihtiyaç duyar. Sadece notlara veya sonuçlara odaklanmak, onları baskı altında hissettirebilir. Ebeveynler, çocuğun emeklerini ve süreçteki ilerlemesini övmeli, küçük başarıları bile takdir etmelidir. 'Denemek ve gayret etmek önemli' mesajı vermek, çocuğun motivasyonunu artırır ve öğrenme sürecini keyifli hale getirir.

10. ÖĞRETMENLERLE İLETİŞİMDE KALIN

Çocuğunuzun okul hayatını yakından takip etmek için öğretmenlerle düzenli iletişim kurmak önemlidir. Öğretmenler, çocuğun akademik durumu, sosyal ilişkileri ve sınıf içi davranışları hakkında değerli bilgiler verecektir. Anne-babalar, bu bilgileri dikkate alarak evde destekleyici adımlar atabilir ve oluşacak sorunları erken fark ederek çözüm üretebilir. Böylece çocuk hem evde hem okulda güvenli ve destekleyici bir ortam bulmuş olur."

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
okul ebeveyn
