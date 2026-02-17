Türkiye’nin tek orijinal takısı: Şevval Sam’dan Trabzon hasırına UNESCO çağrısı

Kentte özel bir altın firması tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, Trabzon hasırının işlenme sürecindeki el emeği, uygulamalı olarak gösterildi.

Etkinlikte bir araya gelen kadınlar, ince altın tellerini ilmek ilmek örerek hasıra dönüştürme aşamalarını anlattı.

"KÜLTÜREL TARAFI ÇOK İLGİMİ ÇEKİYOR"

Programın konuğu olan sanatçı Şevval Sam da tezgah başına geçip kadınlara eşlik etti.

Geleneksel takıların kendisinde ayrı yeri olduğunu ifade eden Sam, "Geleneksel olana hep ilgi duydum. Bu anlamda Türkiye’nin çok zengin, hatta daha keşfedilmemiş onlarca dünya çapında olabilecek ve kültür mirası haline gelebilecek özelliği olduğunu düşünüyorum. Kadınlarımızın emeği çok büyük, onlar gizli kahramanlar. 1-2 tane yapmaya çalıştım. O kadar zor ki ve bu harika kadınlar, bunu çok kolayca yapıyorlar. Gerçek anlamda bir göz nuru ve sabır. Sevmeden yapılabilecek bir şey değil. Aynı zamanda yetenek istiyor. Eskiden beri Trabzon hasırını takmayı çok severim. Burada nasıl yapıldığına da şahit olma fırsatı buldum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Hem estetik hem emek hem de kültürel tarafı çok ilgimi çekiyor. Trabzon hasırı denildiğinde, gelmek, yakından şahit olmak istedim. Altında inanılmaz bir emek var. Tarih ve hikaye var. Hepsi tek tek işleniyor. Her bir ilmeğinde başka bir duygu var. Dünyada da bilinsin istiyorum. Bence Trabzon hasırı, Trabzon’dan başka hiçbir yerde olmayan özel bir zanaat. Bunun Somut Olmayan Dünya Kültür Mirası Listesi’ne UNESCO tarafından dahil edilmesini de çok arzu ediyorum” dedi.

"TÜRKİYE'NİN TEK ORİJİNAL TAKISI"

Firma sahibi tasarımcı Fatih Yılmaz da “Şevval Hanım’ı hayranlıkla dinliyor ve izliyoruz. Karadeniz müziğinin kadın sesi olarak tanıyoruz. Yıllar önce internette dolaşırken Şevval Hanım'ın bileğinde gümüş hasır görmüştüm. O günden beri Şevval Hanım’ı davet etmek istiyordum ancak nasip oldu. Trabzon hasırının onda özel bir yeri var. Trabzon hasırının tarihine ilmek attı ve izini bıraktı. Bu çok kıymetli. Trabzon hasırı, mücevher sektörünün ağır ağabeyidir. Trabzon hasırının öyle bir yeri vardır. Düğünlerde aranan ve vazgeçilmez bir takıdır. Eskiden Trabzon’da hasır çift alınırdı. Sağ ve sol kol için. Bu güzel bir gelenekti. Üretimi tekniği tamamen bize has olan tek mücevherdir. Türkiye’nin tek orijinal takısıdır. El emeği de çoktur. Çevreye dost bir üretim şekli vardır” dedi.

"HASIR ÖRMEKTEN KEYİF ALIYORUM"

Etkinliğe katılanlardan Zeynep Bayır da “Annem bana hasır örmeyi öğretti. Hasırın kenarlarını örebiliyorum. Öğrenirken biraz zorlandım ama yapabiliyorum. Seviyorum ve yaparken keyif alıyorum. Annemle birlikte yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sunay Bayır da hasır örerek rahatladığını ifade ederek, “Küçükken kendi kendime hasır örmeyi öğrendim. İlgi duydum ve meslek haline getirdim. Kızım da merak duydu ve benden öğrendi. Biz kendi kazancımızı sağlıyoruz. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Kimseye muhtaç olmuyoruz. El işi yapıp rahatlıyoruz. Trabzon hasırını örebilmek çok gurur verici" dedi.