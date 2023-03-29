'Anne' değil canavar! 2 yaşındaki kızını uykusunda boğdu yetmedi ateşe verdi!

Öz kızını uykusunda boğarak öldürdü, evi yaktı kocası alevlerden son anda kurtuldu! Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 2 katlı binadan yükselen alevleri gören vatandaşlar hemen 112'yi aradı. 2 yaşındaki Zeynep'in cansız bedeni alevlerin arasından çıkarıldı.

ÖZ KIZINI ÖNCE UYKUSUNDA BOĞDU SONRA ALEV ALEV YAKTI

Olay, saat 03.00 sıralarında Saraylar Mahallesi 360 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binadan yükselen alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Evde uyuyan Mehmet Aydın'ı (53) kurtarıp, 30 dakikalık çalışma ile alevleri söndüren itfaiye ekipleri, Zeynep Aydın'ın cesedi ile karşılaştı. Küçük kızın cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baba Aydın da polis merkezine götürüldü.

EMNİYETTE İTİRAF ETTİ! 'FUHUŞ' İDDİASI...

Yangın sırasında adreste olmadığı belirlenen anne Hilal Aydın ise polis merkezine gidip, Zeynep'i gece yatağında uyuduğu sırada boğarak öldürdükten sonra evi ateşe verip, kaçtığını itiraf etti.

Hilal Aydın'ın polisteki ifadesinde; eşi Mehmet Aydın tarafından fuhşa zorlandığı iddiasıyla kızını öldürüp, yangın çıkardığını söylediği öğrenildi. Hilal Aydın'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(DHA)



