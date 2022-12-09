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  4. Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti! Soruşturma başlatıldı... Kreşteki kameralara el konuldu

Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti! Soruşturma başlatıldı... Kreşteki kameralara el konuldu

09.12.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da Ağustos ayında meydana gelen akılalmaz olayda velilerin iddiasına göre özel kreş ve gündüz bakımevinde öğretmenler tarafından çocuklara şiddet uygulandı, aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. İki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmasının ardından kreşteki güvenlik kameralarına el konuldu.

Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti! Soruşturma başlatıldı... Kreşteki kameralara el konuldu

Tekirdağ'da iddiaya göre, geçen ağustos ayında çocuğunun evde oyuncak bebeği kollarını arkaya bağlayarak uyutmasını garipseyen anne nedenini sorguladı. Çocuğun kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu ifade etmesi üzerine veli, diğer çocukların aileleriyle görüştü. Diğer velilerin de çocuklarından bu tarz dönüşler alması sonrası aileler Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

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GÜVENLİK KAMERALARINA EL KONULDU

İki öğretmen hakkında soruşturma başlatılmasının ardından kreşteki güvenlik kameralarına el konuldu. Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor.

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(AA)

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Tekirdağ

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