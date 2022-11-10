Sosyal medyada infial yarattı... Öğretmenden öğrencisine dayak! 'Sen kimsin lan'

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir öğretmenin, sınıfta bir öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerde, sınıfın içerisinde öğretmenin öğrencisine 'sen kimsin lan' diye bağırarak boğazından tuttuğu görülüyor.

AÇIĞA ALINDI

Olay sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek öğretmeni açığa aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı yayın organları ve sosyal medyada şiddete ilişkin görüntülerin yayınlandığı belirtilerek, "Sınıf içindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmenle ilgili ivedilikle incelemeler başlatılmış, şahıs hakkında soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır." ifadeleri kullandı.

ŞIRNAK'TA ÖĞRETMENİ DARBETTİLER

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise bir öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, dün Cumhuriyet Ortaokulunda öğretmen M.K. sınavda kopya çeken bir öğrenciyi okul yönetimi ve ailesine bildirdi. Okula gelen öğrencinin ağabeyleri Ş.B. ve A.B. sınıfa girerek, öğretmen M.K'yi darbetti.

Öğretmen M.K. kendisini darbedenler hakkında şikayetçi oldu.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kişinin sınıfa girmesi, sonra koridorda yaşanan arbede ve 2 kişinin diğer öğretmenler tarafından okuldan çıkarılması yer alıyor.

EĞİTİM BİR-SEN SALDIRIYI KINADI

Eğitim Bir-Sen Şırnak Şubesince, Cumhuriyet Ortaokulu önünde açıklama yapıldı.

Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, açıklamada, dünkü olayı kınamak ve şiddete uğrayan meslektaşlarının yanında olduklarını belirtmek için toplandıklarını söyledi.

Eğitimciye yapılan saldırıyı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırı olarak gördüklerini kaydeden Çatı, şöyle konuştu:

"Gözü dönmüş saldırganların umudu yaralamalarına ve toplumun geleceğini karartmalarına asla izin vermeyeceğiz. Bu saldırganlara karşı toplum ve ülke olarak önlem almak zorundayız. Öğretmenlerin hayatına kasteden bu saldırılara karşı önleyici ve caydırıcı tedbirler hayata geçirilmelidir. Okullarda güvenlik önlemleri artırılmalı, bu tür saldırılara karışanların kamu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik kısıtlamalar getirilmelidir."

AA