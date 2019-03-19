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Anne rahmindeki ikiz bebeklere operasyon

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2019 14:15 | Son Güncelleme

Ordu’da ilk defa tek yumurta ikizlerinde anne rahmindeki bebeğe mikrodalga ablasyon yöntemi ile seçici fetösit işlemi yapıldı.Ordu Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde Perinatoloji Uzmanı Doç.

Anne rahmindeki ikiz bebeklere operasyon

Ordu’da ilk defa tek yumurta ikizlerinde anne rahmindeki bebeğe mikrodalga ablasyon yöntemi ile seçici fetösit işlemi yapıldı.
Ordu Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde Perinatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Timur tarafından gerçekleştirilen operasyonda ana rahmindeki ikizlerden birinin göbek kordonunun diğer bebeğe dolandığı ve yaşamını tehdit ettiği fark edildi. Bunun üzerine göbek kordonuna dolanan bebeğin yaşama tutunması için harekete geçildi.
Kısa zaman önce anne rahminde amniyon sıvısı kalmayan bir bebeğe ameliyatla su vererek sağ salim doğmasını sağlayan Doç. Dr. Timur bu kez tek yumurta ikizlerinde yaşamla bağdaşmayan ağır anomalisi olan bir fetüsün kordonunu klempleyerek (keserek) kardeşinin hayata tutunmasını sağladı.
Bu tür işlemlerin çoğu kez Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde ya da köklü üniversite hastanelerinde yapıldığını ifade eden Doç. Dr. Timur, bu operasyonu Karadeniz Bölgesi’nde ilk defa Ordu’da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

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