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Anne sütü sadece bebeklere değil annelere de şifa dağıtıyor! Tehlikeli hastalıkların riskini azaltıyor

29.05.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar anne sütünün şifa kaynağı olduğunu belirterek bu sütün bebeklerin bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini ve hastalıklara karşı koruduğunu belirtiyor. Ancak anne sütünün faydaları sadece bebeklerle sınırlı kalmıyor. Annelere olan faydaları da saymakla bitmiyor.

Anne sütü sadece bebeklere değil annelere de şifa dağıtıyor! Tehlikeli hastalıkların riskini azaltıyor

Emzirme anne ve bebeğin iletişimini güçlendirirken anne sütü bebeğin gelişimini destekliyor. Bu sebeple annelerin özellikle ilk 6 ay bebeklerini emzirmeleri öneriliyor. Anne sütünün, bebeklerin büyüme ve gelişimlerine uygun, en ideal beslenme şekli olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kul, “Emzirmek sadece bebek için değil anne için de çok faydalı” dedi.

EN UYGUN BESİN ÖĞELERİNİ İÇERİYOR

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmelerini, 7’nci aydan itibaren ek gıdalara başlanılmasını ve iki yaşına kadar emzirmeye devam edilmesini önerdiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kul, “Bebeğin ihtiyacı olan en uygun besin öğelerini vererek ideal büyüme ve gelişmeyi sağlamak, enfeksiyonlardan ve hastalıklardan korumak, bağışıklığı desteklemek bebek beslenmesindeki temel amaçlardır. Bunları karşılayan da bebeğin kendi annesinin sütüdür.” diye konuştu.

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ANNE SÜTÜ İLE BESLENEN BEBEKLERİN GELİŞİMİ DAHA HIZLI

Anne sütünün bebeğe yararlarını açıklayan Prof. Dr. Kul, “Anne sütü bebeğin büyümesi ve gelişmesi için emzirme süreci boyunca bebeğin tüm gereksinimlerini karşılar. Bebek büyüdükçe gereksinimlerine göre anne sütünün içeriği de değişir. Anne sütü kısa ve uzun vadeli birçok sağlık sorununun önüne geçebilir. Orta kulak iltihabı, solunum yolu enfeksiyonları ve ishale karşı koruduğu bilinen anne sütünün aynı zamanda diyabet, astım ve kardiyovasküler hastalıklar gibi bazı kronik hastalıklarında riskini azalttığı düşünülüyor. Anne sütü ile beslenen bebeklerin vücut ağırlık ve boy artışları formül süt ile beslenen bebeklere oranla daha fazla. Ayrıca anne sütünün nörolojik gelişme üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor. Sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin, görme fonksiyonlarının da daha iyi olduğu birçok çalışmada gözlenmiştir” dedi.

“EMZİREN ANNELER GEBELİK SONRASI FAZLA KİLOLARINI DAHA KOLAY VERİR”

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Emzirmenin anne sağlığı içinde birçok yararı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kul, son olarak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle emziren anneler ebeveyn rolüne daha kolay uyum sağlar. Emziren annelerde diyabet, yumurtalık kanseri ve meme kanseri görülme oranı daha düşüktür. Ayrıca ileride ortaya çıkabilecek inme de dâhil birçok kardiyovasküler hastalık riskini azaltır. Emziren anneler gebelik sonrası fazla kilolarını daha kolay verir. Emzirmenin beden sağlığı kadar ruh sağlığı üzerinde de olumlu etkileri bulunmaktadır. Depresyon riskini azalttığını bildiren araştırmalar mevcuttur.”

(DHA)

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