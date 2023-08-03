Anne ve kızı arasındaki kira kavgası faciayla bitti! Annesini merdivenden itti... Yetmedi konserve kutusuyla dövdü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesota eyaletinde 78 yaşındaki Sheila Wobbeking ve 49 yaşındaki kızı Nicole Wobbeking arasında bir tartışma çıktı. Nicole’un annesinin evine gelmesiyle birlikte ikili arasında kira borcu nedeniyle kavga çıktı. Annesine sinirlenen Nicole yaşlı kadına önce sert bir tokat attı ve ardından merdivenlerden aşağıya itti. Yere düşen yaşlı kadının kaburgalarına ve kalçalarına açılmamış bir konserve kutuyla vuran Nicole olay yerinden kaçtı.

GÜNLER SONRA ÖLÜ BULUNDU

Olaydan birkaç gün sonra yaşlı kadının evinde ölü bulunduğu açıklandı. Yapılan otopsi raporunda ise ölüm nedeninin saldırıya bağlı olduğu ifade edildi. 49 yaşındaki Nicole Wobbeking ağır ve kabahatli saldırı suçlamalarıyla gözaltına alınarak tutuklandı.