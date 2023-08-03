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    4. Anne ve kızı arasındaki kira kavgası faciayla bitti! Annesini merdivenden itti... Yetmedi konserve kutusuyla dövdü

    Anne ve kızı arasındaki kira kavgası faciayla bitti! Annesini merdivenden itti... Yetmedi konserve kutusuyla dövdü

    03.08.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesota eyaletinde yaşayan 78 yaşındaki Sheila Wobbeking isimli bir kadın kızıyla kira yüzünden kavga etti. İkili arasındaki kavga şiddetlenirken 49 yaşındaki Nicole Wobbeking annesini merdivenlerden itti. Kadının merdivenlerden düşmesinden sonra Nicole annesini içi dolu bir konserve kutusuyla dövdü. Yaşlı kadın evinde günler sonra ölü bulundu.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesota eyaletinde 78 yaşındaki Sheila Wobbeking ve 49 yaşındaki kızı Nicole Wobbeking arasında bir tartışma çıktı. Nicole’un annesinin evine gelmesiyle birlikte ikili arasında kira borcu nedeniyle kavga çıktı. Annesine sinirlenen Nicole yaşlı kadına önce sert bir tokat attı ve ardından merdivenlerden aşağıya itti. Yere düşen yaşlı kadının kaburgalarına ve kalçalarına açılmamış bir konserve kutuyla vuran Nicole olay yerinden kaçtı.

    GÜNLER SONRA ÖLÜ BULUNDU

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    Olaydan birkaç gün sonra yaşlı kadının evinde ölü bulunduğu açıklandı. Yapılan otopsi raporunda ise ölüm nedeninin saldırıya bağlı olduğu ifade edildi. 49 yaşındaki Nicole Wobbeking ağır ve kabahatli saldırı suçlamalarıyla gözaltına alınarak tutuklandı.

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