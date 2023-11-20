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Anne ve kızını boğarak katletmişti... Sorguda her şeyi itiraf etti! İşte kan donduran vahşetin nedeni

20.11.2023 16:59 | Son Güncelleme:
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Manisa'da yaşadıkları binanın asansöründe ölü bulunan Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) telle boğuldukları ortaya çıktı. Olayın şüphelisi olarak Ankara'da yakalanan komşuları Atalay Yüksel (57), Devrim Güler ile gönül ilişkisi kurmak istediğini ancak kızı Etyemez’in buna izin vermediğini, bu nedenle de önce Doğa’yı ardından da eve gelen annesi Güler’i öldürdüğünü itiraf etti. Yüksel ifadesinde, "Telle boğdum, cesetlerini asansöre koyup 4'üncü kata gönderdim" dedi. İşte detaylar...

Manisa'nın Salihli ilçesinin Kocaçeşme Mahallesi 63 Sokak’taki apartmanda meydana gelen olayda, apartmanda oturan Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez’in asansörde cenazeleri bina sakinleri tarafından bulundu. Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve kızının telle boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırma neticesinde katil zanlısının Devrim Güler’in alt komşusu olan Atalay Yüksel olduğu tespit edildi.

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KIZI GÖNÜL İLİŞKİSİNİ ÖĞRENİNCE TARTIŞMIŞ

Olaydan sonra önce trenle İzmir’e, oradan da uçakla Ankara’ya kaçan Yüksel, dün akşam saatlerinde yakalanarak Salihli’ye getirildi. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde suçunu itiraf eden Yüksel, ardından Adliye’ye sevk edildi. Yüksel’in ifadesinde Devrim Güler ile gönül ilişki yaşamak istediği bunu duyan kızı Doğa Etyemez’in olaydan haberdar olması üzerine evde kavga çıktığı öğrenildi.

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'TELLE BOĞARAK ÖLDÜRDÜM'

Yüksel’in “Doğa’nın bu olayı öğrenmesi üzerine eve çıktım ve tartışmaya başladım. Tartışma sonucunda Doğa’yı telle boğarak öldürdüm. Bu olay 01.30 sırlarında yaşandı. Ben bu arada evde bekledim. Yaklaşık 2 saat sonra Devrim Güler eve geldi. Sonra onu da telle boğarak öldürdüm. Olay apartmanın ikinci katında yaşandı. Olaydan sonra her ikisinin de cesedini asansöre koydum ve asansörü 4’üncü kata gönderdim. Sonra sabah bilet alarak trenle önce İzmir’e, ardından yine bilet alarak uçakla Ankara’ya gittim” dediği öğrenildi.

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ANNE KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

Salihli’nin Kocaçeşme Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Devrim Güler ile kızı Doğa Etyemez’in cenazeleri Karaağaç Mezarlığı’na defnedildi. Cenazede anne ve kızının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İHA

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cinayet Manisa asansör
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