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Anneanne ve torunun ölümüne neden olmuştu! Aracı alkollü kullanmış, ehliyetine el konulmuş

30.06.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar günü Bursa'da meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan anneanne ve 6 yaşındaki torunu, Burak Ulga yönetimindeki aracın çarpması sonucu feci şekilde can vermişti. Ulga'nın daha önce de 2 defa 'aracı alkollü kullanmak'tan cezai işlem gördüğü ve ehliyetine el koyulduğu ortaya çıktı. 2 yıl süreyle ehliyetine el koyulan adamın kaza günü ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği belirtildi.

Anneanne ve torunun ölümüne neden olmuştu! Aracı alkollü kullanmış, ehliyetine el konulmuş

Kaza, pazar günü Mudanya'nın Bursa Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi. Bursa'dan Mudanya yönüne giden Burak Ulga, kullandığı 16 ANV 418 plakalı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen Fikriye Yeğit ile torunu Zeynep Mira Güler’e çarptı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fikriye Yeğit hayatını kaybederken, torunu Zeynep Mira Güler, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Zeynep Mira da doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 gün sonra hayatını kaybetti. Tatil için anneannesiyle İstanbul’dan Bursa’daki akrabalarının yanına geldiği gün hayatını kaybeden Zeynep Mira Güler, dün İstanbul’da toprağa verildi.

Öte yandan Zeynep Mira'nın, Bayrampaşa'da Şair Baki Anaokulu'ndan mezun olduğu ve 1'inci sınıfa başlayacağı öğrenildi. Fikriye Yeğit ile tek torunu olan Zeynep Mira'dan geri, kazadan 9 gün önce, karne günü okul önünde çekilen fotoğraf kaldı.

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KAZA GÜNÜ EHLİYETSİZMİŞ

Kazanın ardından gözaltına alınan ve 0.88 promil alkollü olduğu tespit edilen Burak Ulga ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ulga'nın, daha önce de alkollü olarak direksiyon başına geçtiği öğrenildi. Ulga'ya, 29 Aralık 2019'da 1.98 promil, 30 Ocak 2022'de ise 0.86 promil alkollü olarak araç kullandığı için ceza uygulandığı ortaya çıktı. 2 yıl süreyle ehliyetine el koyulan Ulga’nın, kazanın olduğu gün ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği öğrenildi.

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‘Bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak olan Burak Ulga, trafikten de 5 yıl menedilecek.

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(DHA)

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