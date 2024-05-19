Son dakika | Yabancı uyruklu şahısla birlikte yakalandılar! 1 tondan fazla yakalandı: İstanbul'da iki ayrı operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son uyuşturucu operasyonunun detaylarını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Yerlikaya "Uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 ayrı 'Narkoçelik-17' operasyonlarında, 1️ Ton 2️3 kilogram Metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6️ uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı" ifadelerini kaydetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Ankara'daki 10 adrese ve 4 araca düzenlenen 2 ayrı "Narkoçelik-17" operasyonlarında, 1 ton 23 kg metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda, 1’i yabancı uyruklu, toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandığı öğrenildi.

İLÇE İLÇE DUYURDU

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara’nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca düzenlenen "NARKOÇELİK-17" operasyonlarında; 808 kg sıvı Metamfetamin, 60 kg kristal Metamfetamin, 136 kg Aseton maddesi ve muhtelif miktarda esrar ele geçirildi.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise; 147,5 kg sıvı metamfetamin ve 7,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar sonucu: 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve hassas terazilere el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle ifadelerine yer verdi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





