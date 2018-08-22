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Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 12:28 | Son Güncelleme

Adana'da işlenen cinayetin dehşete düşüren ayrıntıları ortaya çıktı. Oğlunu öldüren Fatma Özbahar'ın, "Çocuğuma 'babası belli değil diye küfür ediyorlardı', kimsenin yüzüne bakamaz olmuştum, sinir krizi geçirip boğdum" ifadesi dikkat çekti. Boğularak öldürülen 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, anne ise mezarlıkta bulunmuştu

Adana'nın Kozan ilçesinde Fatma Özbahar, 4 yaşındaki oğlu Yiğit Çınar Özbahar'ı bir apartman inşaatının giriş katında boğarak öldürdü. Kadın ifadesinde, " Benim oğluma herkes küfür ediyor, kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Sinir krizi geçirdim, oğlumu boğdum" dedi.

EŞİNDEN AYRIYMIŞ

Olay, Kozan İlçesi Türkeli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden ayrılan Fatma Özbahar dün akşam saatlerinde yanına oğlu Yiğit Çınar'ı da alarak evinden ayrıldı. Anne ve oğlundan haber alamayan yakınları ise polisi aradı. Çevrede arama yapan polisler, ayrıca ilçedeki belediye hoparlörlerinden anons yaptı.

İNŞAATTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bir süre sonra ekipler, anneyi Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki mezarlık yakınlarında buldu. Polisi görünce kendisine zarar veren Özbahar, çocuğunu öldürdüğünü söyledi. Yaralı kadın çağrılan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra polisler, Özbahar'ın çocuğunu öldürüp bıraktığı inşaata gitti. Burada arama yapan polis, Yiğit Çınar'ın cansız bedenini buldu.

'SİNİR KRİZİ GEÇİRDİM'

Sorgulanan kadın ise, " enim oğluma herkes küfür ediyor, kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Sinir krizi geçirdim, oğlumu boğdum" dedi. Gözaltına alınan Özbahar, daha sonra 'Kasten adam öldürme' suçundan mahkemeye sevk edildi. Yiğit Çınar ise otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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