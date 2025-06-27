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Anneler dikkat: Sık sık değişen hava sıcaklıkları çocuklarınızı tehdit ediyor! Çocuk ateşlendiğinde ilk ne yapılmalıdır?

Mevsim geçişlerinin yaşandığı bu dönemde sık sık değişen hava sıcaklıkları, özellikle çocukların sağlığını tehdit ediyor. İlköğretim çağındaki öğrenciler, ani hava değişimlerinden en çok etkilenen grupların başında geliyor. Uzmanlar, bu yaş grubunda soğuk algınlığı vakalarının arttığını ve tedbir alınmadığı takdirde daha ciddi hastalıklara yol açabileceğini belirtiyor. Çocukların sağlığını korumak için beslenmeden giyime kadar pek çok konuda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Anneler dikkat: Sık sık değişen hava sıcaklıkları çocuklarınızı tehdit ediyor! Çocuk ateşlendiğinde ilk ne yapılmalıdır?

Sık sık değişen hava sıcaklığı en fazla çocukları tehdit ediyor. Özellikle ilköğretim çağındaki öğrenciler değişen hava sıcaklıklarından en fazla etkilenen grup içinde yer alıyor.

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C VİTAMİNLİ GIDALARLA BESLENİLMELİ

Uzmanlar, ilköğretim ve ana sınıflarına devam eden öğrenciler arasında soğuk algınlığının çok sık görüldüğünü ve bunun ihmal edilmesi halinde daha ağır hastalıklara sebebiyet verdiğini söylüyor. Çocukların kolay hastalanmasının, beslenmede eksiklikler olduğunu gösterebileceğine dikkat çeken uzmanlar, çocukların özellikle bu mevsimlerde bol sıvı ve C vitamini ihtiva eden gıdalarla beslenmesi gerektiğini vurguluyor.

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ÇOCUKLARIN EN ÇOK HASTALANDIĞI DÖNEM

Hava sıcaklıklarının sürekli farklılaştığı bu dönemde havaları günlük güneşlik görüp çocuklara ince giydirmemek gerektiğini söyleyen uzmanlar, mevsim değişiklikleri yüzünden çocukların en çok hastalandığı dönemde olduğumuza işaret ediyor.

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ÇOCUK ATEŞLENDİĞİNDE NE YAPMALIYIZ?

Çocuklarda vücut ısısı 38 derecenin üzerine çıktığında ateşlenmenin başladığına dikkat çeken uzmanlar, ateşin dereceyle yapılan koltuk altı ölçümlerinden anlaşılabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, vücut ısısının 38 dereceyle 38.9 derece arasında olduğunda, eğer çocuk iyi görünüyorsa ve herhangi bir rahatsızlık belirtisi yoksa endişelenecek bir durum olmadığını söylüyor. Ateşin yükselmesi durumunda ailelerin doktora başvurmadan önce, kendi imkanlarıyla ateşi düşürmek için uğraşmasını tavsiye eden uzmanlar, "Çocuğunuz ateşlendiğinde önce soyulması gerekir. Ortam ısısı 22-24 derecenin üzerinde olmamalı, bol sıvı verilmelidir. Ilık duş aldırılabilirse bu da faydalı olur. Eğer çocuğun yaşı 12'den büyükse, bazı ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir'' dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
c vitamini soğuk algınlığı çocuk sağlığı yaz ayları
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