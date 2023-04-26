HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anneler Günü 2023 ne zaman, hangi pazar? Haftaya Anneler Günü mü?

Anneler Günü 2023 ne zaman, hangi pazar? Haftaya Anneler Günü mü?

26.04.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Her yıl büyük bir heyecanla kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Bu özel ve anlamlı günde annesinin yüzünü güldürmek isteyenler şimdiden hazırlıklarına başladı. Peki, Anneler Günü 2023 ne zaman, hangi pazar? Haftaya Anneler Günü mü? İşte tüm merak edilenler...

Anneler Günü 2023 ne zaman, hangi pazar? Haftaya Anneler Günü mü?

Mayıs ayına sayılı günler kala 2023 Anneler Günü tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Annesini bu özel günde onurlandırmak, biraz olsa yüzünü gülümsetmek isteyenler Anneler Günü 2023 ne zaman, hangi pazar? Haftaya Anneler Günü mü? gibi sorulaırn yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte Anneler Günü hakkında tüm merak edilenler..

2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Anneler Günü dünyada farklı tarihlerde kutlansa da en yaygın olarak kutlandığı tarih mayıs ayıdır. 2023 yılı Anneler Günü de mayıs ayının 2. haftası yine büyük bir coşku ile kutlanacak.

Her yıl, mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü bu yıl 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

Anneler Günü 2

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlık duyurdu! 2 terörist teslim olduBakanlık duyurdu! 2 terörist teslim oldu
Akşener, Balıkesir'de duyurdu! 'Asgari ücret seviyesine çıkaracağız'Akşener, Balıkesir'de duyurdu! 'Asgari ücret seviyesine çıkaracağız'
Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'
Anahtar Kelimeler:
anneler günü ne zaman anneler günü tarihi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Yalova'da ilginç anlar! İmamoğlu eşine dönerek böyle seslendi: Dilek’çiğim bak ne yazıyor orada…

Yalova'da ilginç anlar! İmamoğlu eşine dönerek böyle seslendi: Dilek’çiğim bak ne yazıyor orada…

Enflasyon rakamları ile açıklanacak! Madde fiyat listesi yeniden...

Enflasyon rakamları ile açıklanacak! Madde fiyat listesi yeniden...

Baş harfi 'S' denilince... Ortalık karıştı

Baş harfi 'S' denilince... Ortalık karıştı

Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı! Peş peşe açıkladılar

Erdoğan ve AK Parti'nin son oy oranı! Peş peşe açıkladılar

Amasyalı çiftçi: "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"

Amasyalı çiftçi: "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"

İlginizi Çekebilir

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Cinsel organının bir kısmını kesip alışveriş merkezinde sattı

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.