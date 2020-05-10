Anneler Günü Mesajları - Orijinal, Uzun, Kısa mesajlar ve ünlü Anne sözleri

Orijinal, kısa, uzun hatta ünlü isimlerden alıntı olarak aradığınız her çeşit Anneler Günü mesajları sizin derlediğimiz listemizde... 2020 yılının Anneler Günü’nü kutlamak için Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat gibi hemenr her türlü platforma uygun Anneler Günü mesajları içinden beğendiklerinizi seçip sadece kendi anneniz değil yakınınızdaki, çevrenizdeki diğer anneler ile paylaşabilirsiniz.

ORİJİNAL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Bu özel gün için Mynet olarak hazırladığımız orijinal Anneler Günü mesajları ile annenize olan sevginizi, minnettarlığınızı paylaşabilir, ona aldığınız hediyeye güzel bir not olarak iliştirebilirsiniz.

Özel günlerin en özeli bugün Anneler günü. Ama anneciğim benim için her gün anneler günü.

365 günün hepsi senin olsun bugün her şey gönlünce olsun. Anneler günün kutlu olsun.

Canım annem, yüreğimin en nadide köşesi her zaman senindir. Anneler günün kutlu olsun.

Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Yıllarca yanımda oldun nice yıllar daha da olursun inşallah. Seni çok seviyorum, ellerinden öpüyorum.