Anneler Günü Mesajları - Orijinal, Uzun, Kısa mesajlar ve ünlü Anne sözleri

Orijinal, kısa, uzun hatta ünlü isimlerden alıntı olarak aradığınız her çeşit Anneler Günü mesajları sizin derlediğimiz listemizde... 2020 yılının Anneler Günü’nü kutlamak için Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat gibi hemenr her türlü platforma uygun Anneler Günü mesajları içinden beğendiklerinizi seçip sadece kendi anneniz değil yakınınızdaki, çevrenizdeki diğer anneler ile paylaşabilirsiniz.
Bu özel gün için Mynet olarak hazırladığımız orijinal Anneler Günü mesajları ile annenize olan sevginizi, minnettarlığınızı paylaşabilir, ona aldığınız hediyeye güzel bir not olarak iliştirebilirsiniz.
Özel günlerin en özeli bugün Anneler günü. Ama anneciğim benim için her gün anneler günü.
365 günün hepsi senin olsun bugün her şey gönlünce olsun. Anneler günün kutlu olsun.
Canım annem, yüreğimin en nadide köşesi her zaman senindir. Anneler günün kutlu olsun.
Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Yıllarca yanımda oldun nice yıllar daha da olursun inşallah. Seni çok seviyorum, ellerinden öpüyorum.
Sadece yılın bir günü değil benim için her gün anneler günü. Anneciğim sıcacık sevginle büyüttün beni bugünlere getirdin. Sana müteşekkirim anneler günün kutlu olsun.
Annem benim. Var mı senin gibisi. Benim için yaptığın her şey, katlandığın tüm cefalar için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum, anneler günün kutlu olsun.
Anne sevgisi gibi yoktur. Anneciğim sen beni karşılıksız sevdin, büyüttün, yetiştirdin. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Ellerinden öper Anneler gününü kutlarım.
Evimizin direği, cefakar sevgi dolu anam. Beni yetiştirdin büyüttün, sana borcumu nasıl öderim?.. Anneler günün kutlu olsun ellerinden öperim.
Anne sevgisi gibi var mıdır? Anneciğim senin yerin bir başkadır, kalbimin en yüce köşesidir. Anneler günün kutlu olsun niye yıllara...
Anneler, çocukları için her türlü zorluğa katlanır, bizler de borcumuzu ödemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız, annelerimizi sevgimizle yüceltmeliyiz. Annenizin, kayınvalidenizin anneler gününü kutlarım.
Anneciğim sevginle emeğinle büyüttün beni. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Anneler günün kutlu olsun.
Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!
Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun.
Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.
Her günün bu gün gibi mutluluk ve neşe dolsun, canım annem. Anneler günün kutlu olsun.
Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Sana sevgi ve öpücüklerimi gönderiyorum... iyi ki varsın.
Anneler yeryüzünün tartışmasız en güzel melekleridir. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.
Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.
Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.
Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim..
Sen öğrettin; sevgiyi, saygıyı, hem kaya gibi sağlam, hem merhametli hem adil olmayı. Dik yokuşlarda, rampalarda, en yüksek merdivenlerde vazgeçmeden tırmanmayı, ihtiyacı olan ellere, el uzatmayı, çalışmayı, üretmeyi, paylaşmayı, bu dünyada sadece “insanlığı kaybetmeme” inadı taşımayı, tüm bunları sen öğrettin baş tacım. Her günün kutlu olsun.
Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.
Ellerin bir melek büyüsü, gözlerin merhamet, sesin bülbüllerde, ağıtın bitmez anne. Her mevsim açan güllerde, ipek yüzün her son baharda, kımıldayan sensin seher yunağında. Seni çok seviyorum canım annem. Anneler günün kutlu olsun…
Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.
Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!
Canım Annem, benim senin varlığın her şeyiyle bana hayat veriyor. Senin o sıcacık sevgin vazgeçilmez sıcaklığın her zaman beni ısıttı, hep nerde zorda kalsam bana bir çıkar yolu buldun karanlıkta kaldığımda ay gibi parlayan ışığım, soğukta üşüdüğümde içimi sıcacık ısıtan sevginle her zaman yanımda oldun. iyiki varsın iyiki benim annemsin senin gibi annem olduğu için Allahıma sonsuz şükürler olsun seni çok seviyorum. Can özüm biricik anacığım, anneler gününü canı gönülden kutlarım, ellerinden öperim… Anneler Günün Kutlu Olsun…
Annene hizmet et; çünkü cennet annelerin ayakları altındadır. - Hz. Muhammed (sav.)
Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını böyle analar yetiştirmiştir. - Mustafa Kemal Atatürk
Bir çocuk doğduğu anda, bir anne doğmuş olur. - Osho
Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, söyleyeyim: Annemdir. - Abraham Lincoln
Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüreğimde, annem annem gel üzülme, ben hala senin dizlerinde. - Candan Erçetin
Anneler, her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar. - Ostrovski
Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarlamaz. - Victor Hug
Bazen anneliğin gücü doğa kanunlarını bile aşar. (Barbara Kingsolver)
Bir annenin kalbi, dibinde her zaman bağışlamayı bulacağınız bir kuyudur. (Honore de Balzac)
En harika ses anne sesidir. (Johann Wolfgang Goethe)
Yemek koyulurken, “bu kadar yeter” dedikten sonra mutlaka bir kaşık daha yemek koyan kişiye “anne” denir. Ve o her şeye değerdir. (Oğuz Atay)
Ana, hayatın ebediliğidir. (Emile Zola)
Anne kalbi, çocuğun okuludur. (Henry Ford)