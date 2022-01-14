Annelerin en büyük yardımcısı en iyi anne bebek bakım çantası çeşitleri

Bebeklerle dışarı çıkmak demek biberondan beze, ıslak mendilden yedek kıyafete kadar birçok eşyayı da yanınıza almak anlamına geliyor. Bu da geniş hacimli, dayanıklı ve kullanışlı bir çanta kullanmakla mümkün olabilir. Siz de bebeğinizle dışarı çıktığınızda tüm eşyaları yanınıza almak istiyor ve bunun için iyi bir anne bebek bakım çantasına ihtiyaç duyuyorsanız en iyi ürünleri araştırdığımız yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünü tek tıkla satın alabilirsiniz.

1. Kullanışlı tasarımı ile Scucs Anne Bebek Bakım Çantası

En iyi anne bebek bakım çantası olmaya aday Scucs Anne Bebek Bakım Çantası, basit fermuar yapısı ile kolay açılıp kapanıyor. Bu sayede ürünleri rahatça yerleştirmenize yardımcı oluyor. Yüksek kaliteli kumaştan üretilen çanta, su geçirmeyen özelliği sayesinde yağmurlu günlerde bebek eşyalarının ıslanmasını engelliyor. Ayarlanabilen omuz askısı, boyunuza göre ayarlamanıza olanak sunduğu için çantayı taşırken zorlanmıyorsunuz. Çoklu çanta gözü farklı ihtiyaçları karşılarken geniş iç tasarımı bebek eşyaları için gereken alanı oluşturuyor. Ürün, düzgün dikişleri ve sağlam yapısı ile uzun süreli kullanım sunuyor.

Mavi renkli ve araba işlemeli Scucs Anne Bebek Bakım Çantası hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Fonksiyonel yapısı ile 4KF Anne Bebek Bakım Çantası

Anne bebek bakım çantası önerisi olarak sırada 4KF Anne Bebek Bakım Çantası var. Termal özellikli, alüminyum folyo ile izole edilen 3 adet biberon bölmesi sayesinde ürün, biberonun ısısını koruyor. Bu sayede bebeğin sütünü ve suyunu istediğiniz sıcaklıkta tutmanızı sağlıyor. Antibakteriyel özellikli çanta, hem sizin hem bebeğinizin sağlığını korurken su geçirmediği için eşyaların ıslanmasını önlüyor. Çoklu gözler farklı eşyalar için alan oluştururken yumuşak kayışı bel ve sırt ağrılarının oluşmasını engelliyor. Silinebilir özelliği sayesinde ise ıslak bir bezle kolayca temizleniyor. Omuz askılarını dilediğiniz seviyede ayarlayabileceğiniz ürün, kimyasal ve kanserojen madde içermiyor. Ayrıca ürünü ister sırtınıza takarak ister elinizde tutarak kullanabilirsiniz.

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3. Su geçirmeyen özelliği ile Sahra Anne Bebek Bakım Çantası

Sıradaki anne bebek bakım sırt çantası önerimiz olan Sahra Anne Bebek Bakım Çantası, birinci sınıf keten kumaştan elde edilen bir ürün. Leke tutmayan çanta, ıslak bez ile kolayca temizlenirken su geçirmeyen özelliği sayesinde bebek eşyalarının zarar görmesini önlüyor. Sağlam dikişleriyle yırtılma ve kopmaya karşı direnç gösteren çanta, uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor. Termal bölmeli 3 adet biberon gözü olduğu için bebeğin sütünü ve suyunu istediğiniz sıcaklıkta saklamanıza yardımcı oluyor. Fermuarlı çanta gözleri, telefon ve anahtar gibi özel eşyaları koymanız için yer oluştururken iç kısımda bulunan 4 göz ise bebeğin giysilerini koymanız için gereken alanı sağlıyor. Ürünle birlikte gelen kanguru, bebeğin ağırlığını eşit derecede yayarak rahatça taşımanızı yardım ediyor.

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4. Kir tutmayan Stylo Anne Bebek Bakım Çantası

Kaliteli anne bebek bakım çantası arayışınıza son verecek Stylo Anne Bebek Bakım Çantası; 35 cm yüksekliğe, 55 cm genişliğe ve 26 cm derinliğe sahip. %100 polyesterden üretilen ürün, leke tutmayan ve su geçirmeyen özelliğiyle öne çıkıyor. Ftalat, nikel, ağır metaller gibi kanserojen materyal içermeyen ürün, anne ve bebeğin sağlığına zarar vermiyor. Çift fermuarlı ağız kısmını destekleyen çelik çerçeveler, bebeğin eşyalarını çantanın içine kolayca yerleştirmenize yardımcı oluyor. Termal biberon gözleri, içerisindeki sıvıyı 4 saate kadar muhafaza ederken bölmeli iç kısım çanta içindeki dağınıklığı engelleyerek aradığınız eşyayı bulmanızı kolaylaştırıyor. Göz alıcı pembe renkli ürünün yıkanması tavsiye edilmiyor.

Bakteri barındırmayan, suni deriden üretilen Stylo Anne Bebek Bakım Çantası hakkında bilgi almak ve sipariş etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Geniş iç hacmi ile BabbleRoo Anne Bebek Bakım Çantası

"En iyi anne bebek çantası hangisi?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun cevabı olabilecek BabbleRoo Anne Bebek Bakım Çantası, 42x21x 31 cm boyutuna sahip. Fonksiyonel tutma sapları ile ürünü elinizde veya sırtınızda taşıyabilirsiniz. Ayrıca kol kısmında bulunan klipsler, çantayı bebek arabasına asma imkanı veriyor. Boyunuza göre ayarlayabileceğiniz omuz askıları, ağırlığı sırtınıza eşit derecede yayarak belinizin ağrımasını önlüyor. İç kısımda; 2 adet ana bölme, 5 adet yalıtımlı biberon gözü, 1 silme cebi ve 1 değiştirme pedi cebi bulunuyor. Dışta kalan yuvarlak cep, para ve anahtarınız için saklı bir alan sağlıyor. Bu sayede dakikalarca anahtar arama derdinden kurtulacaksınız! Su geçirmeyen ürün, ıslak bir bezle kolayca temizlenirken rahat tasarımı ile konforunuzu artırıyor.

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6. Isı yalıtımı ile Meichoon Anne Bebek Bakım Çantası

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Soğutucu özelliğe sahip Meichoon Anne Bebek Bakım Çantası, sıcak havalarda biberonun içindeki sıvının bozulmasını önlüyor. Dolgulu tasarımı sayesinde içindeki eşyaların zarar görmesini engelleyen çanta, geniş iç yapısı ile bebek eşyaları için ihtiyacınız olan alanı sağlıyor. Askıları ayarlanabilen ürünü boyunuza uygun seviyeye getirerek konforlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Lacivert üzerine hoş pembe detaylarla tasarlanan çanta, su geçirmeyen yapısı ile yağmurlu günlerde de rahatlıkla kullanılıyor. İster sırtınızda ister elinizde taşıyabileceğiniz ürün; 21.8 cm uzunluğa, 15.2 cm genişliğe 26.9 cm yüksekliğe sahip.

Anne bebek bakım çantası tavsiyemiz Meichoon Anne Bebek Bakım Çantası'nı satın almak için sizi böyle alalım.

7. 4 mevsim rahatlıkla kullanılan Toddmomy Anne Bebek Bakım Çantası

Toddmomy Anne Bebek Bakım Çantası'nda ayarlanabilen omuz kayışları ve sağlam bir sap kısmı bulunuyor. Elde ve sırta takılarak kullanılabilen ürün, pamuklanma yapmıyor. Yırtılmayan ve şekli bozulmayan çanta, kaliteli materyali ile uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Su geçirmeyen Oxford kumaştan üretilen ürün, içindeki giysilerin ve bebek bakım eşyalarının ıslanma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Kullanımı son derece kolay olan çanta, izolasyonlu bölmesi sayesinde biberon içindeki sıvıların bozulmasını önlüyor. Ön kısımda bulunan cepler ekstra alan oluştururken rahat açılan fermuarları işinizi kolaylaştırıyor.

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8. Hem çanta hem yatak olabilen MEKs Anne Bebek Bakım Çantası

Burgulu fermuar sistemi ile üretilen MEKs Anne Bebek Bakım Çantası, sıkışma yapmadan kolayca açılıyor. Yan kısımda bulunan 2 adet lastikli göz bollanma yapmadığı için eşyaları ilk günkü gibi sıkı ve sabit tutuyor. 3 adet ısı yalıtımlı şişe gözü dahil olmak üzere toplamda 12 adet eşya gözü bulunan ürün, ihtiyaç duyduğunuz alanı size fazlasıyla sunuyor! Dışarıda gezerken bebeğinizin uykusu geldiğinde açarak yatak yapabileceğiniz ürün, rahat iç kısmı ile bebeğinizin keyifli ve kaliteli bir uyku çekmesine yardımcı oluyor. 72 cm uzunluğunda bir yatağa dönüşebilen çanta, sırtta aşınma yapmayarak annelerin omuzlarındaki yükü azaltıyor.

Bir çantadan çok daha fazlası olan MEKs Anne Bebek Bakım Çantası'nı detaylı incelemek ve sepete atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Leke tutmayan Zening Anne Bebek Bakım Çantası

Oxford kumaştan üretilen Zening Anne Bebek Bakım Çantası, su geçirmeyen yapısı ile iç kısımda bulunan giysilerin ıslanmasını önlüyor. Ürün, leke tutmadığı için ıslak bir bezle kolayca temizleniyor. Omzunuza takabileceğiniz çanta, sırtınıza fazla yük binmesini engelleyerek konforlu bir şekilde kullanılabiliyor. Bölmeli iç kısım çantanın düzenli kalmasına yardımcı olurken kirli çamaşırların temiz giysilerle karışmasının önüne geçiyor. Ön cebinde bulunan 3 adet ısı yalıtımlı şişe gözü, biberonlardaki süt ve mamanın besin değerlerini koruyor. İhtiyaç duyulduğunda açılarak bez değiştirme alanı olabilen ürün, dışarıdayken bebeğinizin altını rahatça değiştirmenizi sağlıyor.

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10. Uzun süreli kullanım için Conpoir Anne Bebek Bakım Çantası

Kompakt tasarımıyla Conpoir Anne Bebek Bakım Çantası, geniş iç kapasitesi ile eşyalarınız için gereken alanı sağlıyor. Su geçirmeyen dış yüzeyi sayesinde giysilerin ıslanmasını önleyen, kire ve toza karşı dayanıklı olan ürün ıslak bir bezle kolayca temizleniyor. Bölmelere ayrılmış iç kısmı, çantanın düzenli kalmasını sağlayarak aradığınız eşyayı rahatça bulmanıza yardım ediyor. Dolgun yapısı ile ürün, çarpma ve düşme gibi durumlarda içindeki eşyaların zarar görmesini önlüyor. Isıyı hapseden alüminyum iç bölmesi, çanta içindeki sıvıların uzun süre bozulmadan durmasını sağlıyor.

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11. Hoş duruşuyla Fesjoy Anne Bebek Bakım Çantası

Naylon elyaftan üretilen Fesjoy Anne Bebek Bakım Çantası, su geçirmeyen tasarımı ile giysileri dış etmenlerden koruyor. Yıpranmayan ve kolay yırtılmayan yapısı ile ürün, uzun yıllar boyunca kullanılabiliyor. Sorunsuz çalışan metal fermuarı sayesinde kolayca açılıp kapanıyor. Kullanışlı gözlere sahip olan iç kısım; ıslak mendil, bebek bezi, biberon, giysi ve anahtar gibi her boyuttaki eşya için ayrı bir alan oluşturuyor. 3 adet yalıtımlı cebi bulunan çanta, şişe içerisindeki sıvıları koruyor. Su yalıtımlı iç bölmesi, bir gözde oluşabilecek ıslaklığın diğer gözlere yayılmasını engelliyor. Bu sayede çanta içindeki tüm eşyaların kirlenme ihtimalini ortadan kaldırıyor.

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12. Estetik yapısı ile Laura Anne Bebek Bakım Çantası

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38.8x31.6x15.2 cm boyutunda ve 388 gram ağırlığındaki Laura Anne Bebek Bakım Çantası, bio natural özel kumaşı ile anne ve bebeğin sağlığına zararlı içerik bulundurmuyor. Kol askısını boyunuza uygun olarak ayarlayabileceğiniz ürün, sırtınıza binen yükü eşit derecede yayarak daha konforlu bir kullanım sunuyor. Ön kısımda bulunan göz, telefon ve cüzdanınız için alan sağlarken iç kısımda bulunan askı aparatı anahtarın çantanın içinde kaybolmasını engelliyor. Geniş iç hacmi ile bebek giysileri için yeterli alan sağlayan ürünün hafif ve kullanışlı özel kumaşı kolayca temizleniyor. Ürün; BPA, ftalat ve kurşun gibi kimyasal materyaller içermiyor.

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13. Çoklu cep özelliği ile Stylo Star Anne Bebek Bakım Sırt Çantası

Sıradaki tavsiyemiz olan Stylo Star Anne Bebek Bakım Sırt Çantası, ön kısımda bulana termal şişe gözü sayesinde 2-4 saatte kadar ısı yatılımı sağlayarak içerisindeki sıvıların bozulmasını önlüyor. Yanlarda bulunan şişe gözleri ise ekstra alan sunuyor. Bölünmüş iç kısmı çantanın düzenli kalmasını sağlarken geniş iç hacmi tüm eşyalarınız için yeteri alan sağlıyor. Ürün, 28 cm genişliğe, 42 cm yüksekliğe ve 16 cm derinliğe sahip. Silinerek temizlenebilen çantanın yıkanması tavsiye edilmiyor. Birlikte gelen termos çantası ise soğuk ve sıcak kalması gereken yiyecek ve içeceklerinizi uzun süre muhafaza ediyor.

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14. Rahat bir taşıma için Lucky Day Anne Bebek Bakım Çantası

Zararlı kimyasallar bulundurmayan Lucky Day Anne Bebek Bakım Çantası, anne ve bebek sağlığını koruyor. Oxford kumaştan üretilen ürün, yağmurlu günlerde içindeki giysilerin ıslanmasını önlüyor. Kir tutmayan çanta, silinerek kolayca temizleniyor. A+++ güçlü termal gözler ile biberonun içindeki sıvıların bozulmasına imkan tanımıyor! Çok sayıdaki cepleri, her boyuttaki giysi ve eşya için yeterli alan sağlıyor. Ayrıca bağlama aparatı ile çanta, bebek arabasına veya pusete kolayca takılabiliyor. Yatak olma özelliği sayesinde ürün, bebeğinizin dış mekanda rahatça uyumasına yardımcı oluyor.

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15. İşinizi kolaylaştıran MCD BAG Anne Bebek Bakım Çantası

"Anne bebek bakım çantasında neler olmalı?" diye düşünüyorsanız bu çantalarda biberonlar için ısı yalıtım özelliği, su geçirmez dış yüzey, dayanıklı bir yapı, çok bölmeli iç kısım, cüzdan ve anahtarlık alanı mutlaka olmalı. Bütün bu özelliklere sahip olan MCD BAG Anne Bebek Bakım Çantası, bunların yanı sıra sağlığa zarar kimyasallar içermiyor. Kir tutmayan özel kumaşı ıslak bezle kolayca temizleniyor. Dayanıklı tasarımı ile uzun ömürlü bir kullanım sunan çanta, askı aparatı sayesinde sizi anahtar arama derdinden kurtarıyor. Alt açma minderi bebeğinizin altını değiştirmeniz için temiz bir alan yaratırken 25 kg iç kapasitesi bebek eşyaları için yeteri bir alan sunuyor.

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16. Anne ve bebek sağlığını önemseyen YuYu Anne Bebek Bakım Çantası

YuYu Anne Bebek Bakım Çantası, 37 cm derinliğe, 31 cm uzunluğa ve 16 cm genişliğe sahip. Şık tasarımı ve kullanışlı yapısı ile öne çıkan ürün, termal şişe cepleri ile soğuk ve sıcak sıvıları 2-4 saat boyunca muhafaza etmenize yardımcı oluyor. Omuza asılabilmesinin yanı sıra elde de taşınabilen çanta, su geçirmeyen dış yüzeyi ile bebeğin eşyalarının zarar görmesini engelliyor. Silinebilir özelliği ile ıslak bezle kolayca temizlenen ürün, geniş iç hacmi ile kıyafetler için gerekli alanı sunuyor. Dayanıklı yapısı ile uzun süre kullanabileceğiniz bebek bakım çantasının omuz askısını boyunuza göre ayarlayarak belinize binen yükü azaltabilirsiniz.

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