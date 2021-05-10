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Annemin Ağacı Kampanyası’na nasıl başvuru yapılır? Annemin Ağacı Kampanyası nedir?

10.05.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) başlattığı, Annemin Ağacı Kampanyası birçok kişi tarafından ilgi görüyor. Anneminagaci.com adıyla Anneler Günü’nde erişime açılan site üzerinden kampanya hakkında detaylı bilgiye ulaşılabiliyor. Vatandaşlar Orman Genel Müdürlüğü’nün erişime açtığı internet adresi üzerinden kampanyaya katılım sağlayabiliyor. Peki, Annemin Ağacı kampanyası nedir? Annemin Ağacı kampanyasına nasıl başvuru yapılır?

Annemin Ağacı Kampanyası’na nasıl başvuru yapılır? Annemin Ağacı Kampanyası nedir?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen Annemin Ağacı kampanyası, Türkiye genelinde bir fidan dikme kampanyası olarak öne çıkıyor. Orman Genel Müdürlüğü, Anneler Günü gibi özel bir günde kampanyaya erişimin açılması ile güzel anlara imza atıyor. Bu kampanya ile fidan sahiplenen kişiler annesinin adı ve soyadı ile fidan için belge de oluşturabiliyor.

ANNEMİN AĞACI KAMPANYASI NEDİR?

Ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü'nde annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri fidan sahiplenmeye çağırıyor. Bu anlamlı gün için orman mühendisi anne ile kızının hikayesini anlatan bir film hazırlayan OGM, anneleri için geleceğe nefes olacak fidanları sahiplenmek isteyenleri www.anneminagaci.com internet sitesine bekliyor.

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ANNEMİN AĞACI KAMPANYASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Öncelikle OGM tarafından oluşturulan Annemin Ağacı isimli internet sitesine giriş yapınız.

Siteye girdikten sonra ekranda karşınıza çıkan 'Annenizin Adı Soyadı', 'Sizin Adınız Soyadınız', 'E-Posta Adresiniz' alanlarındaki boşlukları doldurunuz.

Bu alanları doldurduktan sonra 'Fidan Sahiplen' butonuna basınız.
Artık belgeniz hazır. İsterseniz indir butonuna basarak cihazınıza indirebilir ve sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz.

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Belgeyi indirmek için indir butonuna basmanız yeterli olacaktır. Ayrıca “anneminağacı” etiketiyle yapacağınız sosyal medya paylaşımlarıyla 20 adet orman lezzetleri sandığından biri sizin olabilir.

ANNEMİN AĞACI KAMPANYASI'NDAN FİDAN SAHİPLENMEK İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Anahtar Kelimeler:
anneler günü

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