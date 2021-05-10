Annemin Ağacı Kampanyası’na nasıl başvuru yapılır? Annemin Ağacı Kampanyası nedir?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından düzenlenen Annemin Ağacı kampanyası, Türkiye genelinde bir fidan dikme kampanyası olarak öne çıkıyor. Orman Genel Müdürlüğü, Anneler Günü gibi özel bir günde kampanyaya erişimin açılması ile güzel anlara imza atıyor. Bu kampanya ile fidan sahiplenen kişiler annesinin adı ve soyadı ile fidan için belge de oluşturabiliyor.

ANNEMİN AĞACI KAMPANYASI NEDİR?

Ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü'nde annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenleri fidan sahiplenmeye çağırıyor. Bu anlamlı gün için orman mühendisi anne ile kızının hikayesini anlatan bir film hazırlayan OGM, anneleri için geleceğe nefes olacak fidanları sahiplenmek isteyenleri www.anneminagaci.com internet sitesine bekliyor.

ANNEMİN AĞACI KAMPANYASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Öncelikle OGM tarafından oluşturulan Annemin Ağacı isimli internet sitesine giriş yapınız.

Siteye girdikten sonra ekranda karşınıza çıkan 'Annenizin Adı Soyadı', 'Sizin Adınız Soyadınız', 'E-Posta Adresiniz' alanlarındaki boşlukları doldurunuz.