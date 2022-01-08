HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Annenin feryatları yürek dağladı! Uyuşturucudan ölen oğlunu görünce yıkıldı

Annenin feryatları yürek dağladı! Uyuşturucudan ölen oğlunu görünce yıkıldı

08.01.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi, damar yoluyla uyuşturucu aldıktan sonra rahatsızlandı. Fenalaşan şahıs, 4 kişi tarafından yol kenarına bırakıldıktan sonra ise hayatını kaybetti. Olay yerine gelen annenin “Seni kurtaramadım” diye feryat etmesi yürekleri yaktı.

Annenin feryatları yürek dağladı! Uyuşturucudan ölen oğlunu görünce yıkıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi 3092 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, vatandaşlar bir kişinin 4 kişi tarafından getirilip sokak ortasına bırakıldığını, gencin de durumunun ağır olduğunu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin damar yolundan eroin alması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Gelen polis ekipleri, şahsın 34 yaşındaki Ahmet G. olduğunu belirledi.

10df4b8f-54ff-4e1a-a746-9c837576cd58

ANNENİN FERYATLARI YÜREK YAKTI

Bir süre sonra ise Ahmet G.’nin annesi Songül G. ve kardeşleri olay yerine geldi. Anne Songül G.’nin koşarak geldiği oğlunun yanında diz çökerek, “Oğlum seni kurtaramadım, sana yardımcı olamadım” diyerek feryat etmesi herkesi ağlattı.

Uzun süre anne ve çocukları Ahmet G.’nin başında gözyaşlarına boğuldu. Anneyi çevredeki kadınlar teskin etmeye çalıştı.

049f798a-cbd3-4bf1-b3dd-48362e788923

Polis ise Ahmet G.’yi sürükleyerek getirip yol kenarına terk edip kaçan şahısları bulmak için çalışma başlattı. Ahmet G.’nin Ulubatlı Hasan Mahallesindeki bir evde uyuşturucu kullanıp birden fenalaştığı, yanındaki arkadaşlarının Ahmet G.’yi sürükleyerek evden çıkarıp, sokak ortasına bıraktıktan sonra kaçtığı ileri sürüldü.

9bfc946c-8b24-4e5e-a6e1-31b12758a189

ARKADAŞINI DARBETTİLER

Ahmet G.’nin ağabeyi ve kardeşi, onu uyuşturucuya alıştırdığını öne sürdüğü arkadaşını darp etti. Kardeşlerin elinden genci polis güçlükle aldı. Olay yerinde yapılan incelemede Ahmet G.’nin kollarında şırınga izleri bulunduğu görüldü.

Ahmet G.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…Koronavirüste kapanma yok, ek önlem var! 100 bin vaka bekleniyor…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sigara içerken uyudu, çıkan yangında hayatını kaybettiSigara içerken uyudu, çıkan yangında hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Bakanlıktan yeni düzenleme! Her binada zorunlu oldu

Suriyelilerin sosyal medyada infial yaratan videosu sonrası harekete geçildi

Suriyelilerin sosyal medyada infial yaratan videosu sonrası harekete geçildi

"Karınız değil, eşiniz diyeceksin" diyerek doktora yumruk attı

"Karınız değil, eşiniz diyeceksin" diyerek doktora yumruk attı

Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki kızdan sevindiren haber

5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki kızdan sevindiren haber

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!

2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!

Cinsel istismara uğradığını ailesinden korktuğu için saklamış

Cinsel istismara uğradığını ailesinden korktuğu için saklamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.