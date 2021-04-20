Annesi fark etmeden balkondan kaçırmışlar: Bebeğimin canına kastettiler

Başkentte özel üniversitede akademisyen olan Nergiz Sözen, 2 yıl önce evlendiği Levent Sözen'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak için dava açtı. Mahkeme heyeti, 9 Nisan'da, Levent Sözen hakkında 3 ay önleyici tedbir kararı ile birlikte her ayın 1'inci ve 3'üncü cumartesi günleri çocuğunu görme kararı verdi. Sözen, cumartesi günü ailesiyle birlikte çocuğunu görme bahanesiyle gittiği Nergiz Sözen'in evinden kızını kucağına alıp, pencereden atlayarak, kaçırdı. Levent Sözen, 24 saat geçmeden Gölbaşı ilçesinde polis tarafından gözaltına alındı. Asya bebek ise annesine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen Levent Sözen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BEBEĞİME EZİYET ETMİŞLER'

Nergiz Sözen, kızının kaçırılmasıyla ilgili yeni delilleri savcılığa teslim ettiğini söyledi. Sözen, adliye çıkışı gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Eşim camdan kaçtıktan sonra 4 aylık kız çocuğumu sitenin jilet tellerinin üzerinden hiç tanımadığı elin adamına teslim ediyor. Daha sonra kendisi de telin üzerinde atlayarak çocuğumu kaçırıyor. Sitenin çıkış tarafında eşim kendi aracını terk ediyor ve başka araca geçiyor. Ayrıca araca binmeden önce de çöp kutusuna bir şeyler atıyor. Ben bebeğimi teslim aldıktan sonra tekrar kabus yaşadım. Bebeği bana, eşimle beraber kaldığımız evdeki eşyalar ile teslim ettiler. Böylece evime girildiğini fark ettim. Benim bebeğim sadece benden anne sütü içer. Bebeğe en büyük mamayı almışlar. Bu da şunu gösteriyor; demek ki bebeği bana vermek üzere kaçırmamışlar. O bebek bana uzun bir süre gösterilmeyecekti. Biberonlardan sadece bir tanesi kirlenmişti. Soğuk suyla mama yapmaya çalışmışlar. Bebeğimi kusturmuşlar ve eziyet etmişler. Bebeğimi teslim aldığımda gözleri kırmızı ve şişti. Bebeğim anne sütü içmekte zorlandı. Saatlerce bezi açılmamasına rağmen kupkuruydu. Resmen bebeğimin canına kastettiler" dedi.