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  4. Annesi görünce fenalaştı! Teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

Annesi görünce fenalaştı! Teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

28.08.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ta polisin ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu. Buluşma sırasında duygulu anlar yaşanırken 42 haftalık umutlu bekleyiş de mutlu sonla bitmiş oldu.

Şırnak’ta Emniyet Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, ailesiyle bir araya geldi.

Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonlarla huzur ve güveni tesis eden güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerle de görüşerek evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor.

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4 PKK'lı daha ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu4 PKK'lı daha ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu

AİLESİYLE BULUŞTURULDU

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince yürütülen çalışmayla 7 yıl önce terör örgütü PKK’ya katılan M.Ü.’nün terör örgütünden kaçarak, Habur Kara Hudut Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. M.Ü., işlemlerinin sürdüğü Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu.

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ANNESİ FENALAŞTI

M.Ü., yıllar sonra annesine sarıldı. Buluşma sırasında duygulu anlar yaşandı. Anne fenalaştı, sağlık ekipleri müdahale etti. Teröristin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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HDP’nin Şırnak İl Binası öndeki evlat nöbetinde bulunan ailelerden Emine Üstek’in evladına kavuşması 42. haftada gerçekleşti. Buluşmaya anne, baba ve iki abi katıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk Şırnak
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