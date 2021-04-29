Annesi hayatını kaybedince doktora saldırdı

Yaşananların ardından hastaneyi ziyaret eden Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, hayatını kaybeden hasta ile saldırıya uğrayan Doç. Dr. Özgür Kantarcıoğlu ve diğer doktorların ilgilendiğini belirterek, "Hasta yakını ölmüş bir hastaya müdahale yapılmasını istiyorlar. Yumruklara maruz kalarak hatta kendi hastasına yumruğu indirmek durumunda kalan bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ve bu durumdan dolayı üzüntülüyüz. Şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Lütfen sağlık ordumuza sahip çıkalım, destek olalım, morallerini bozmayalım" dedi.

Saldırıya uğrayan Özgür Kantarlı'nın psikolojisinin bozulduğunu ve ciddi bir travma yaşadığını belirten Prof. Dr. Karabulut, “Adli mercilere de başvurular yapıldı. Bizler sürecin takipçisi olacağız. Bu tür durumlar bir daha yaşanmasın diye ne gerekiyorsa ekip olarak üzerimize ne düşerse takipçisi olacağız. Bir daha yaşanmaması ve emsal teşkil etmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise yoğun bakımda görevli doktor ve hemşirelere saldırıda bulunulduğu, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf edildiği, tedavi malzemelerinin kırıldığı belirtildi. Nöbetçi doktor tarafından hasta yakınlarına bilgilendirme yapıldığı sırada arbede çıktığı, hasta yakınları yoğun bakım ünitesine izinsiz girip görevli doktor ve hemşireleri tehdit ederek zorla, ölen hastaya kalp masajı yaptırdığı belirtilen açıklamada, "Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu çirkin olayı kınıyoruz. Çalışanlarımıza yönelik yapılan sözlü ve fiili saldırılar iş motivasyonumuzu bozmaktadır. Ancak bizler her türlü koşullarda vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden bu zor pandemi şartlarında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gece gündüz demeden fedakârca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalmasını kesinlikle kabul etmiyoruz” denildi.