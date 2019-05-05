Annesinden miras kalan iplerle okul harçlığını çıkarıyor

Babasını hiç tanımadığını, 13 yaşında annesini kaybettiğini anlatan Büyükünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesini kaybettikten sonra yetiştirme yurduna verildiğini ancak 3 gün kaldıktan sonra tekrar evine döndüğünü söyledi.

Yemeğini pişiren, bulaşığını yıkayan, ev temizliğini kendisi yapan Büyükünlü, zorluklara rağmen yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Sarıkaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan da aylık 800 lira alan Büyükünlü, eğitimini tamamlayıp sınıf öğretmeni olmak istiyor.

Her türlü zorluğa rağmen taşımalı sistemle Sarıkaya Şehit Erhan Ülkü Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitimini sürdüren Büyükünlü, annesinden miras kalan iplerle ata yadigarı 100 yıllık tezgahta kilim, seccade, çanta, heybe dokuyup satmaya başladı.

Büyükünlü, yalnız yaşadığını ifade ederek, "Annem vefat ettikten sonra ondan kalan ipler israf olmasın diye anneannemden kalan tezgahta kilim dokumaya başladım. Kursa gitmedim, motifleri kendim çıkarıyorum. Okuldan geldikten sonra gezmek yerine boş zamanımı burada değerlendiriyorum." dedi.

Yaklaşık 5 yıldır dokuduğu kilim ve diğer ürünleri köy halkına sattığını dile getiren Büyükünlü, "Genelde yaz aylarında yurt dışından gelen vatandaşlar oluyor, onlara satıyorum. Böylelikle okul harçlığımı çıkartıyorum." diye konuştu.

Her ihtiyacını kendisinin karşıladığını, yemek pişirdiğini, temizlik yaptığını anlatan Büyükünlü, en büyük hayalinin eğitimini tamamlayıp öğretmen olmak olduğunu belirtti.

