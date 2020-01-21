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  4. Annesini 15 yerinden bıçaklayan zanlı adliyede (2)

Annesini 15 yerinden bıçaklayan zanlı adliyede (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 19:12 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Manisa'nın Kula ilçesinde, annesi Ummuhan Akça'yı (53), 15 bıçak darbesiyle yaralayan, ardından da polise teslim olan Kaan Akça (18) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Annesini 15 yerinden bıçaklayan zanlı adliyede (2)

TUTUKLANDI
Manisa'nın Kula ilçesinde, annesi Ummuhan Akça'yı (53), 15 bıçak darbesiyle yaralayan, ardından da polise teslim olan Kaan Akça (18) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Babasından ayrılmasının ardından annesi başkasıyla birlikte yaşayan Kaan Akça'nın ifadesinde, ailevi sebeplerden dolayı daha önce annesini uyardığını, uyarılarına rağmen kendisini dinlemeyince 'korkutmak için' bıçakladığını söylediği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ummuhan Akça'nın tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasan YİGEN/KULA, (Manisa), (DHA)
FOTOĞRAF

Annesini 15 yerinden bıçaklayan zanlı adliyede (2)

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