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  4. Annesini arayıp intihar edeceğini söyledi! 20 metre yükseklikten kendini suya bıraktı

Annesini arayıp intihar edeceğini söyledi! 20 metre yükseklikten kendini suya bıraktı

26.10.2023 19:09 | Son Güncelleme:
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Konya'da şaşırtan bir olay yaşandı. Aile arasında arazi anlaşmazlığı yaşayan Samet G. (29), Acı Göl'e atlayıp, intihara kalkıştı. Yüzme bilmeyen Samet G., polislerin yönlendirmesiyle kayalıklara çıkıp kurtuldu.

Annesini arayıp intihar edeceğini söyledi! 20 metre yükseklikten kendini suya bıraktı

Olay, saat 13.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu üzerinde Acı Göl'de meydana geldi. Ailesiyle arazi anlaşmazlığı yaşayan çiftçi Samet G., gittiği göl kenarında annesiyle cep telefonuyla görüntülü konuşup intihar edeceğini söyledi.

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Ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisleri gören Samet G., yaklaşık 20 metre yükseklikten kendini suya bıraktı. Yüzme bilmeyen Samet G., polisin yönlendirmesiyle kıyıdaki kayalıklara çıktı. Samet G.'nin bulunduğu noktadan alınması için Konya kent merkezinden itfaiye ekibi çağrıldı.

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Gelen itfaiye ekipleri, botla Samet G.'yi alıp, kıyıya çıkardı. Samet G., tedbir amaçlı ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

(DHA)


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İntihar Konya

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