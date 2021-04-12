Annesini çekiçle öldürmekten yargılanan sanığın duruşmasında tanıklar dinlendi

Arnavutköy’de annesi Melahat İsbir’i (39) çekiçle öldürüp battaniyeye sararak arkadaşı Furkan Salih G. ile birlikte boş bir araziye gömdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Batuhan Ünal’ın (21) duruşmasında tanıklar dinlendi. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Batuhan Ünal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık Furkan Salih G. ve bir kısım müştekiler de duruşmada hazır bulundu.

'İÇERİSİ AĞIR BİR ŞEKİLDE PARFÜM KOKUYORDU'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ayşe Çırakoğlu, maktul Melahat İsbir’le yakınlığından bahsederek, “Kaybolmadan 1-2 gün önce kapısını çaldım, yoktu. Telefonda Batuhan bana ‘Annem 2 gündür eve gelmiyor’ dedi. Sonrasında Batuhan ile oturduk konuştuk. Batuhan bana ‘Endişeliyim, 2 gündür annem yok. Kameralara baktırdım, beyaz bir arabaya binmiş gitmiş’ dedi. Ben de Batuhan’a ‘Senin annen evini bırakıp gidecek biri değil, zorla kaçırdılarsa cesedi ormandan çıkar’ dedim. Batuhan da bana ‘Kaybolduğunu kaldıramıyorum, ölümünü nasıl kaldırırım’ diye konuştu. Sonrasında Batuhan bana annesinin dedesine mektup yazdığını, mektupta Batuhan’ın yüzüne bakacak hali olmadığını söylemiş. Bir gün Batuhan kapıyı açtı ve içerisi ağır bir şekilde parfüm kokuyordu. Meğerse cesedin kokusunu bastırmak için sıkmış. Batuhan bu olay gerçekleşmeden 6 ay öncesinde annesinde kalmaya başladı. Cesedi taşıdığı tarihte bana mesaj atmış, ‘Annemden haber var mı’ diye. Melahat bana ‘Çalışıyorum çalışıyorum borcu bitmiyor’ diyordu. Melahat, Batuhan’ın çalışmamasından şikayetçiydi. Melahat zaten meme kanseriydi. Melahat kaybolduktan sonra Batuhan bana askere gideceği için evi boşaltacağını söylemişti. Evi boşaltamadan polisler onu aldı. Melahat ile 4 yıldır komşuydum, her şeyini bilirdim. Bünyamin Ateş ile 3 yıl boyunca imam nikahlı olarak kaldı. Batuhan ile Bünyamin beraber yiyip içiyorlardı. Melahat, Bünyamin’den bu olaylar yaşanmadan 6 ay önce ayrılmıştı” dedi.