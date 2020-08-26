HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Annesini darp edip altınlarını çalan 17 yaşındaki genç tutuklandı

Annesini darp edip altınlarını çalan 17 yaşındaki genç tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 18:16 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde annesini darp edip altınlarını ve üvey babasının telefonunu çalarak kayıplara karışan 17 yaşındaki genç, üzerinde çalıntı olduğu düşünülen para ile yakalandı. Darp, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından gözaltına alınan genç tutuklandı.

Annesini darp edip altınlarını çalan 17 yaşındaki genç tutuklandı

Önceki günlerde Keşan’da E.G. isimli 17 yaşındaki bir kişi, evde çıkan tartışma sonrası annesi Y.B.’yi darp edip, üvey babası C.K’nın telefonu ile birlikte evde bulunan 10 adet küçük altını çalarak kayıplara karışmıştı.

Anne ve üvey babanın şikayetleri üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık, kasten yaralama ve bir iş yerinde meydana gelen hırsızlığın şüphelisi olan E.G., 25 Ağustos Salı günü Yenimescit Mahallesi’ndeki bir adreste yakalandı.

E.G.’yi yakalayan ekipler, yaptıkları üst aramasında hırsızlıktan elde edildiği düşünülen 42 adet 100 TL, 1 adet 50 TL ve 1 adet 10 TL’lik banknot olmak üzere toplam 4 bin 260 TL ele geçirdi. E.G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor! Kayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!
Eskişehir'de 'su krizi' istifa getirdi!Eskişehir'de 'su krizi' istifa getirdi!
Bilim Kurulu Üyesi: Okulların Kasım'a kadar açılması zor!Bilim Kurulu Üyesi: Okulların Kasım'a kadar açılması zor!
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Diğer Haberler
5 yaşındaki çocuğun kafatası delinmişti! Dehşet anlarını anlattı
5 yaşındaki çocuğun kafatası delinmişti! Dehşet anlarını anlattı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Salgın kontrolden çıktı
'Salgın kontrolden çıktı' dedi ve uyardı!
Eskişehir'de 'Kalabak Suyu' krizi, istifa getirdi
Eskişehir'de 'su krizi' istifa getirdi!
Mersin Büyükşehir Belediyesinde grev
Mersin Büyükşehir Belediyesinde grev
İngilizce öğretmeni FETÖ'den tutuklandı
İngilizce öğretmeni FETÖ'den tutuklandı
Prof. Dr. Refik Çaylan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.