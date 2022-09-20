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Annesini otomobilde 27 kez bıçaklayıp boğazını keserek katletmişti! İstenen ceza belli oldu

20.09.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de 2015 yılının haziran ayında kan donduran bir cinayet olayı yaşanmıştı. Onur Ö., seyir halindeki araç içerisinde yanında oturan annesi Serpil Eroğlu’nu bir anda 27 kez bıçaklayıp boğazını keserek öldürmüş, araçtaki İfaket Ergün’ü de defalarca bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Sanık hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Onur Ö. için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Annesini otomobilde 27 kez bıçaklayıp boğazını keserek katletmişti! İstenen ceza belli oldu

Kan donduran olay, 2015 yılının haziran ayında İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan aracın arka koltuğunda oturan Onur Ö., bir anda yanında oturan annesi Serpil Eroğlu’nu boğazından keserek, 27 kez bıçakladı. Aracın ön koltuğunda oturan İfaket Ergün’ü de defalarca bıçakladı. Anne Serpil Eroğlu hayatını kaybederken, Ergün ise ağır yaralandı. Olay anında panik olan aracın sürücüsü Işık Gürel’in kaza yapması neticesinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Onur Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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SANIK HAKKINDA MÜTALAA VERİLDİ

Sanığın Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanması devam edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisi süren Onur Ö. duruşmaya katılmazken, müşteki İfaket Ergün ve sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıktan şikayetçi olan Ergün, "Sanık beni akciğer ve dalağımdan bıçakladı. İki kez yüzümden estetik operasyon geçirdim" dedi.

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Sanık avukatının savunma yapmasının ardından, cezai ehliyeti tam olan Onur Ö. hakkında mütalaa verildi. Cumhuriyet savcısı, sanık Onur Ö’nün annesine karşı işlemiş olduğu suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbetle, İfaket Ergün’e karşı işlemiş olduğu suçtan dolayı ise müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Avukatın süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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