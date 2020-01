Annesini ve ağabeyini kaybettiği kanseri yenmek için mücadele ediyor

Güneş, 6 yaşında bir oğlunun olduğunu ifade ederek, "Onun büyüdüğünü görmek istiyorum. Evladım için ne olursa olsun yaşamak istiyorum. Oğlumun bir hayali var, birlikte tatile gitmek. Ben tatile gidemiyorum. Oğlum bir de köpek istiyor. İyileşince köpek alıp, oğlumla tatile gitmek istiyorum." diye konuştu.

Tedavi sürecinde maddi desteğe ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Selda Güneş, şöyle konuştu:

"Devletimiz her şeyimi karşılıyor, sadece 2 yıl boyunca. 2 yıldan sonrası özel bakıma ihtiyacım var. İzmir'de yaşamam gerekiyor. Buradaki düzenimin aynısı orada da olması lazım. Evim müsait ama burada bir şey olursa İzmir'e gidene kadar her şey çok geçmiş olabilir. Vatandaşlarımıza da seslenmek istiyorum; Kök hücre nakli hiçbir insanı ölüme götürmez. En ufak bir tüp bağışıyla bilmediğiniz insanlara hayat verebilirsiniz. Çoğu insan korkuyor. 'O kişiye nakil verirsem, ölürsem, hastalık geçer' diye. Öyle bir şey yok. Hiç tanımadığınız bir çocuğa, anne veya babaya can verebilirsiniz. Lütfen bilemediğiniz insanlar bile olsa, bir insana bir can verebilirsiniz. Ben çok zorlandım, inşallah başkaları zorlanmaz."