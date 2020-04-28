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Annesinin mezarını görünce gözyaşlarını tutamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 13:36 | Son Güncelleme

İzmir'den koronavirüs salgını nedeniyle annesini, ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarı başında anmaya gelemeyen Hanife Kaya, Konyaaltı Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye çalışanı, mezarlığa giderek görüntülü arama ile Kaya'nın anmasına aracı oldu.

İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, 2016 yılında kaybettiği annesi Ayşe Kaya'yı her yıl ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarı başında andı. Ancak Hanife Kaya, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle seyahat yasağı getirilince Antalya'ya gelemedi. Kaya, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mezarlığı'nda yatan annesi için Konyaaltı Belediyesi'nden yardım istedi. Annesinin mezarını telefonla görüntülü görmek isteyen Hanife Kaya'nın bu istediğini belediye yerine getirdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konyaaltı Belediyesi çalışanlarından Gül Ekici, Arapsuyu Mezarlığı'na giderek Hanife Kaya'yı görüntülü aradı. Ekici, Kaya'nın yönlendirmesi ile mezarı buldu. Annesinin mezarını gören Hanife Kaya, gözyaşlarını tutamadı. Hanife Kaya, bir süre annesi için dua etti.

BELEDİYE ÇALIŞANI DA DUYGULANDI

Kaya, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve belediye çalışanlarına bu isteğini yerine getirmesinden dolayı teşekkür etti. Hanife Kaya, “Her yıl annemin ölüm yıl dönümünde mezarı başında ziyaret ederdim. Bu yıl koronavirüs nedeniyle gelemedim. Çok üzgündüm. Konyaaltı Belediyesi'nden telefonla annemin mezarını göstermelerini istedim. Sağ olsunlar, beni kırmadılar. Çok teşekkür ederim. Yasak kalkınca ilk fırsatta annemin mezarını ziyarete geleceğim" dedi.

Konyaaltı Belediyesi çalışanı Gül Ekici, Ayşe Kaya'nın mezarını çiçek bırakarak, su döktü. Ekici, Hanife Kaya'nın bu isteğini yerine getirirken, çok duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir koronavirüs Antalya konyaltı belediyesi

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