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Annesinin sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Küçük Alperen'in otopsi raporu ortaya çıktı

12.01.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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Annesinin sevgilisi tarafından öldürülmüştü! Küçük Alperen'in otopsi raporu ortaya çıktı

Kayseri'de annesi Emel Öner'in sevgilisi Harun Sezer tarafından dövülerek öldürüldüğü ileri sürülen 3 yaşındaki Alperen Ekinci'nin ön otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Alperen'in genel beden travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve beyin dokusuna verilen zarar sonucu öldüğü belirtildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak'ta geçen yıl 15 Haziran'da meydana gelen olayda Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi suçlardan da sabıkası bulunan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cansız bedenini eve 100 metre mesafedeki mezarlığa gömdü. Emel Öner, cinayetten 1 hafta sonra 21 Haziran'da durumu Harun Sezer'in akrabalarına anlattı. Harun Sezer, bu sırada kaçtı. Sezer'in akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alperen'in cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarılıp, otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi. Harun Sezer de 29 Haziran'da polisin çalışması sonucu yakalanıp, mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Alperen Ekinci’nin ölümünün ardından yapılan ön otopsi raporu ortaya çıktı. Dosyaya giren raporda, her iki adale grubunun kanamalı bulunduğu, kafa kubbe kemiklerinin incelenmesinde, sağ temporal (sağ beyin lop) 4.5x3.5 santimetrelik pencere tarzında çökme kırığı görüldüğü anlatıldı. Boyna bası bulguları da tespit edilen Alperen Ekinci’nin, künt genel beden travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve beyin dokusuna verilen zarar sonucu öldüğü belirtildi. Alperen’den alınan numunelerin Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Morg ve Kimya İhtisas Dairesine gönderilmesine de karar verildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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