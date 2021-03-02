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Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Diyarbakır hangi risk grubunda?

02.03.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Diyarbakır hangi risk grubunda?

Dün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir basın açıklaması düzenledi. Bu basın açıkmalasında yeni normalleşme hakkında bilgi verdi ve koronavirüs risk haritası açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca türkiye risk haritasını yayınladı. Birçok insan hangi ilin hangi risk grubuna dahil olduğunu merak ediyor. Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Diyarbakır hangi risk grubunda?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın bitmesinin ardından kameralar karşısına geçen Recep Tayyip Erdoğan yeni normal hakkında bilgi verdi ve bu normalleşmenin kademeli olarak başlatılacağını belirtti. Ülke çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli olmak üzere 4 kategoriye ayrıldı. Bu risk haritası ile yeni normalin nasıl ilerleyeceğine karar verileceğini söyledi. Peki koronavirüs risk haritası içerisinde Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Diyarbakır hangi risk grubunda?

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Çok yüksek riskli iller, harita içerisinde kırmızı renk ile gösterildi. Bu illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek ve normalleşme süreci biraz daha yavaş devam edecek.
Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Yüksek riskli iller, haritada turuncu ile gösterildi. Bu illerde de Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Normalleşme süreci bu illerde, orta riskli ve düşük riskli illere göre daha yavaş ilerleyecek.
İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ORTA RİSKLİ İLLER

Orta riskli iller, harita içerisinde sarı renk ile gösterildi. Orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Normalleşme sürecinin hızlı ilerleyeceği ön görülüyor.
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Düşük riskli iller, harita içerisinde mavi renk ile gösterildi. Düşük riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Normalleşme sürecinin hızlı ilerleyeceği tahmin edilmekte.
Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

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Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı Sağlık Bakanı

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