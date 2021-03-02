Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın bitmesinin ardından kameralar karşısına geçen Recep Tayyip Erdoğan yeni normal hakkında bilgi verdi ve bu normalleşmenin kademeli olarak başlatılacağını belirtti. Ülke çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli olmak üzere 4 kategoriye ayrıldı. Bu risk haritası ile yeni normalin nasıl ilerleyeceğine karar verileceğini söyledi. Peki koronavirüs risk haritası içerisinde Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Diyarbakır hangi risk grubunda?

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Çok yüksek riskli iller, harita içerisinde kırmızı renk ile gösterildi. Bu illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek ve normalleşme süreci biraz daha yavaş devam edecek.

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Yüksek riskli iller, haritada turuncu ile gösterildi. Bu illerde de Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Normalleşme süreci bu illerde, orta riskli ve düşük riskli illere göre daha yavaş ilerleyecek.

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan