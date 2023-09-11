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  4. Antalya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza... Biri 17, diğeri ise 14 yaşındaydı! Olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi

Antalya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza... Biri 17, diğeri ise 14 yaşındaydı! Olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi

11.09.2023 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da trafiğe kapalı yolda iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerden yola savrulan Helin Çınar (17) ve Melisa Yıldırım (14) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Y.K. (20) hastaneye götürüldü. Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları ise olay yerine gelerek fenalık geçirdi.

Antalya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza... Biri 17, diğeri ise 14 yaşındaydı! Olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi

Kaza, akşam saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi'nin devamında bulunan trafiğe kapalı yolda meydana geldi. İddiaya göre üzerinde Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın bulunduğu motosiklet ile Y.K.’nın kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletlerde bulunan 3 kişi yola savruldu.

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Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Y.K. ise sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

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YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Kazada yaşamını yitiren Helin Çınar ve Melisa Yıldırım’ın yakınları olay yerine gelerek fenalık geçirdi. Çınar’ın bir yakını ise genç kızın cansız bedeninin üzerine kapanarak uzun süre gözyaşı döktü.

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Cenazeler olay yeri incelemesi ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılması için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

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Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)

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