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Antalya'da 27 çocuğa cinsel istismar! Mahkeme hiçbirine acımadı: Okul müdürü, 2 müdür yardımcısı, öğretmen ve ilçe milli eğitim müdürüne...

04.07.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir ilkokulda iğrenç bir olay yaşanmış ve 27 öğrenci öğretmenlerinin cinsel istismarına maruz kalmıştı. Cinsel istismarla ilgili görülen davada öğretmen 636 yıl hapis cezası alırken, okulun müdürü, 2 müdür yardımcısı, öğretmen ve ilçe milli eğitim müdürüne yaşananları bildirmediği gerekçesiyle 10'ar ay hapis cezası verildi.

Kepez ilçesindeki bir ilkokulda 6 yıl önce öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen Mahmut Aydın Köksar, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 26 çocuğa karşı 'nitelikli cinsel istismar' suçunu işlediği gerekçesiyle, hiçbir indirim uygulanmadan toplam 621 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öğretmenlikten de men edilen Mahmut Aydın Köksar'a, aynı dosya kapsamında geçen yıl bir çocuğa daha benzer suçu işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi. Toplam 636 yıl cezaya çarptırılan Mahmut Aydın Köksar'ın dava dosyası, 6 çocuğun raporunun eksik olması nedeniyle istinaftan döndü. Konuyla ilgili Mahmut Aydın Köksar'ın görev yaptığı okulun müdürü, 2 müdür yardımcısı, öğretmen ve ilçe milli eğitim müdürü hakkında 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' ve 'yalan tanıklık' suçlarından ikinci bir dava açıldı.

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Öğretmen Mahmut Aydın Köksar

MAHKEME KARRINI VERDİ! 5 SANIĞA HAPİS CEZASI

1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Antalya Barosu'na kayıtlı avukatlar, sanık avukatları, UCİM avukatları ve istismara uğrayan çocukların aileleri ile UCİM gönüllüleri katıldı. Mahkeme heyeti sanıklar H.V., M.K., S.E.Ö., Ü.A. ve A.T. hakkında, 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçundan 10'ar ay hapis cezası verdi. Ayrıca 'yalan tanıklık' suçundan yargılanan S.E.Ö., Ü.A ve A.T.'ye ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

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"ÇOCUKLAR VATANDIR"

Karar duruşması sonrasında Antalya Adliyesi önünde UCİM yetkilileri basın açıklaması yaptı. UCİM Antalya İl Temsilcisi Füsun Ergün Öztürk, “Çocukları istismar eden sözde öğretmenin suçunu bildirmeyen ilçe milli eğitim müdürü ve okul yöneticileri suçlu bulunmuşlardır. Emsal karar veren mahkeme heyetine çok teşekkür ederiz. Çocuk istismarı suçunun bildirilmemesinin suç olduğu ve bunun cezası olduğunu ülkece idrak ettik. UCİM olarak suçu bildirmemenin suç olduğunu tüm topluma bilgi vermeye devam edeceğiz" dedi.

UCİM Antalya Hukuk Koordinatörü Avukat Fatma Yağmur Türkoğlu ise verilen kararın emsal karar olmasını temin ettiklerini anlattı. Türkoğlu, “Herkes bildirim yükümlülüğünü yerine yetirmeli ve bunun bir suç olduğunu bilmeli" diye konuştu. Açıklamada ayrıca 'Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık' sloganı atıldı.

(DHA)


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